Un total de 981 tantos oficiales acumula la carrera del delantero tras conectar una volea espectacular con el Al Nassr, asegurando una nueva victoria en el torneo continental. La jornada deportiva ha generado seguimiento internacional en plataformas como Telemundo, El Tiempo, Yahoo, ESPN Deportes y DIEZ.HN, donde se destaca la ejecución técnica del remate y el progreso numérico hacia la marca histórica de los mil goles.

La cobertura actual plantea la interrogante sobre cuántas anotaciones restan para alcanzar dicha cifra y no especula sobre fechas futuras para la consecución del récord.