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Oficial: Dani Carvajal fue presentado por su nuevo equipo y firmó contrato hasta 2027

Dani Carvajal ficha por el Getafe y sorprende al mundo del fútbol tras dejar el Real Madrid.

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El resumen

El Getafe ha sumado de forma oficial a sus filas a Dani Carvajal, el ganador de seis Champions League que llega gratis como nuevo refuerzo del conjunto dirigido por Bordalás. La llegada del lateral se produce tras su salida del Real Madrid, convirtiéndose en un fichaje catalogado por la cobertura de medios como MARCA, ESPN Deportes, RFI, Revista Semana y Yahoo como la incorporación de un jugador galáctico a un club rival dentro de la misma categoría.

Los reportes confirman que el vínculo contractual se extiende por un año, hasta 2027. Las publicaciones detallan la presentación oficial del futbolista en su nuevo equipo.

La cobertura no especifica aún detalles adicionales sobre su debut oficial en el terreno de juego.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Hasta qué año firmó Dani Carvajal con el Getafe?

Firmó contrato hasta el año 2027.

¿Bajo qué condiciones llegó Dani Carvajal al Getafe?

Llegó fichado de forma gratuita.

¿Qué técnico dirige al equipo donde jugará Carvajal?

Bordalás dirige al Getafe.

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Dani Carvajal Getafe Real Madrid Fichajes Champions League

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