El Getafe ha sumado de forma oficial a sus filas a Dani Carvajal, el ganador de seis Champions League que llega gratis como nuevo refuerzo del conjunto dirigido por Bordalás. La llegada del lateral se produce tras su salida del Real Madrid, convirtiéndose en un fichaje catalogado por la cobertura de medios como MARCA, ESPN Deportes, RFI, Revista Semana y Yahoo como la incorporación de un jugador galáctico a un club rival dentro de la misma categoría.

Los reportes confirman que el vínculo contractual se extiende por un año, hasta 2027. Las publicaciones detallan la presentación oficial del futbolista en su nuevo equipo.

La cobertura no especifica aún detalles adicionales sobre su debut oficial en el terreno de juego.