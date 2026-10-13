Oficial: Dani Carvajal fue presentado por su nuevo equipo y firmó contrato hasta 2027
Dani Carvajal ficha por el Getafe y sorprende al mundo del fútbol tras dejar el Real Madrid.
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El resumen
El Getafe ha sumado de forma oficial a sus filas a Dani Carvajal, el ganador de seis Champions League que llega gratis como nuevo refuerzo del conjunto dirigido por Bordalás. La llegada del lateral se produce tras su salida del Real Madrid, convirtiéndose en un fichaje catalogado por la cobertura de medios como MARCA, ESPN Deportes, RFI, Revista Semana y Yahoo como la incorporación de un jugador galáctico a un club rival dentro de la misma categoría.
Los reportes confirman que el vínculo contractual se extiende por un año, hasta 2027. Las publicaciones detallan la presentación oficial del futbolista en su nuevo equipo.
La cobertura no especifica aún detalles adicionales sobre su debut oficial en el terreno de juego.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.
Cobertura (7)
- 🚨 ¡Se va a un rival del Real! El ganador de seis Champions ficha gratis Yahoo · hace 8 h
- El Getafe ficha a Dani Carvajal hasta 2027 RFI · hace 8 h
- Oficial: Dani Carvajal es nuevo jugador de Getafe por un año ESPN Deportes · hace 8 h
- Oficial: Dani Carvajal fue presentado por su nuevo equipo y firmó contrato hasta 2027 Revista Semana · hace 8 h
- DANI CARVAJAL SEGUIRÁ EN LALIGA HASTA 2027 Ecuagol · hace 11 h
- La fórmula del Getafe para fichar a Dani Carvajal y convencer a Sergio Ramos y Parejo | Fútbol EL PAÍS · hace 11 h
- Carvajal ya es del Getafe: un galáctico para Bordalás MARCA · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Hasta qué año firmó Dani Carvajal con el Getafe?
Firmó contrato hasta el año 2027.
¿Bajo qué condiciones llegó Dani Carvajal al Getafe?
Llegó fichado de forma gratuita.
¿Qué técnico dirige al equipo donde jugará Carvajal?
Bordalás dirige al Getafe.
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