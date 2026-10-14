Erdogan tomó la principal cadena de TV opositora de Turquía, interrumpió las transmisiones en vivo e impuso un interventor

La policía turca tomó el control de la principal televisión opositora, interrumpió las transmisiones en vivo e impuso un interventor, de acuerdo con la cobertura de medios como RFI, EL PAÍS, San Antonio Express-News e Infobae. Los reportes señalan que las autoridades allanaron la sede del canal de televisión en medio de una nueva ola censora, mientras grupos alertan sobre represión a la prensa.

En paralelo, el detenido alcalde de Estambul abrió su defensa en un juicio en el que se piden 2.300 años de cárcel, según lo informado por HolaNews. La cobertura en conjunto conecta la intervención al canal opositor con la situación judicial del alcalde y las advertencias sobre la limitación de la libertad de expresión en el país.

Hasta el momento, la cobertura no detalla respuestas oficiales adicionales ni el alcance futuro de la intervención en la cadena televisiva, manteniéndose el foco en el desarrollo del juicio y el allanamiento de la sede.