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Inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre

El índice de precios al consumidor en Estados Unidos creció al 3,7% interanual en septiembre, según los datos recientes.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: Inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre
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El resumen

El 14 de octubre de 2026, los registros confirmaron que la inflación en Estados Unidos repuntó al 3,7% interanual durante septiembre, marcando un incremento en los precios que se mantienen elevados. Esta situación económica fue reportada por diversos medios, incluyendo a Infobae, AP News y Telemundo, destacando el impacto de estas cifras financieras de cara a las próximas elecciones y los comicios legislativos de medio término.

Actualmente, la cobertura de Yahoo Finanzas y Telemundo 52 señala las implicaciones del índice de precios para los mercados accionarios y el panorama político inmediato, mientras se espera la evolución de los acontecimientos económicos.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el porcentaje de inflación interanual en septiembre?

El índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre.

¿Qué medios informaron sobre el repunte de la inflación?

Infobae, AP News, Telemundo, Telemundo 52 y Yahoo Finanzas cubrieron la noticia.

¿Qué evento político coincide con este reporte económico?

Las coberturas señalan que el incremento ocurre a pocas semanas de las elecciones y los comicios de medio término.

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