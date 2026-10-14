Inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre

El 14 de octubre de 2026, los registros confirmaron que la inflación en Estados Unidos repuntó al 3,7% interanual durante septiembre, marcando un incremento en los precios que se mantienen elevados. Esta situación económica fue reportada por diversos medios, incluyendo a Infobae, AP News y Telemundo, destacando el impacto de estas cifras financieras de cara a las próximas elecciones y los comicios legislativos de medio término.

Actualmente, la cobertura de Yahoo Finanzas y Telemundo 52 señala las implicaciones del índice de precios para los mercados accionarios y el panorama político inmediato, mientras se espera la evolución de los acontecimientos económicos.