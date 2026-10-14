Inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre
El índice de precios al consumidor en Estados Unidos creció al 3,7% interanual en septiembre, según los datos recientes.
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El resumen
El 14 de octubre de 2026, los registros confirmaron que la inflación en Estados Unidos repuntó al 3,7% interanual durante septiembre, marcando un incremento en los precios que se mantienen elevados. Esta situación económica fue reportada por diversos medios, incluyendo a Infobae, AP News y Telemundo, destacando el impacto de estas cifras financieras de cara a las próximas elecciones y los comicios legislativos de medio término.
Actualmente, la cobertura de Yahoo Finanzas y Telemundo 52 señala las implicaciones del índice de precios para los mercados accionarios y el panorama político inmediato, mientras se espera la evolución de los acontecimientos económicos.
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Cobertura (5)
- ¿Quién gana y quién pierde con el IPC de EEUU hoy? Atentos a estas acciones Yahoo Finanzas · hace 2 h
- La inflación se dispara en septiembre lo que indica que los precios siguen elevados de cara a las elecciones Telemundo 52 · hace 2 h
- La inflación repuntó al 3.7% en septiembre, complicando aun más el panorama económico a semanas de los ‘midterms’ Telemundo · hace 2 h
- Empeora la inflación en EEUU poco antes de las elecciones AP News · hace 2 h
- Inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre Infobae · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el porcentaje de inflación interanual en septiembre?
El índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre.
¿Qué medios informaron sobre el repunte de la inflación?
Infobae, AP News, Telemundo, Telemundo 52 y Yahoo Finanzas cubrieron la noticia.
¿Qué evento político coincide con este reporte económico?
Las coberturas señalan que el incremento ocurre a pocas semanas de las elecciones y los comicios de medio término.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
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