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Precio del dólar se cotizó este martes, 13 de octubre, a la baja; analistas hacen proyecciones para fin de año

El precio del dólar registra variaciones a la baja y cotizaciones de apertura y cierre en Colombia y República Dominicana.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En aumento
  • Clave informativa: Precio del dólar se cotizó este martes, 13 de octubre, a la baja; analistas hacen proyecciones para fin de año
  • Punto central: El precio del dólar registra variaciones a la baja y cotizaciones de apertura y cierre en Colombia y República Dominicana.
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Cobertura (12)

El resumen

Las variaciones en la cotización del dólar durante el 13 y el 14 de octubre de 2026 generan atención en los mercados de Colombia y República Dominicana, afectando las transacciones de compra y venta en casas de cambio y el inicio de las negociaciones. Esta tendencia a la baja observada el 13 de octubre impulsa a los analistas a realizar proyecciones de cara al cierre del año, según señalan medios como El País y Noticias RCN.

La cobertura de Portafolio.co, El Espectador, Revista Semana, Infobae, Clarin.com, Acento, Revista Mercado y Hoy Digital detalla el comportamiento de la divisa en las aperturas y cierres de las jornadas, mostrando cómo se le vende y se le compra a los ciudadanos. La evolución de estas proyecciones financieras hacia el final de año y el comportamiento diario de las tasas de compra y venta en las principales casas de cambio quedan abiertos en la cobertura actual.

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Respuestas rápidas

¿Cómo se cotizó el dólar recientemente?

La cobertura indica que el precio se cotizó a la baja este martes 13 de octubre y registra negociaciones y cotizaciones para este miércoles 14 de octubre.

¿Qué países abarca el seguimiento de la divisa?

Los reportes se centran en el precio del dólar en Colombia y en la República Dominicana.

¿Qué proyectan los analistas?

Los analistas elaboran proyecciones para el fin de año a partir de las variaciones registradas en la cotización.

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Dólar Colombia República Dominicana Economía Casas de cambio

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