Precio del dólar se cotizó este martes, 13 de octubre, a la baja; analistas hacen proyecciones para fin de año
El precio del dólar registra variaciones a la baja y cotizaciones de apertura y cierre en Colombia y República Dominicana.
- Clave informativa: Precio del dólar se cotizó este martes, 13 de octubre, a la baja; analistas hacen proyecciones para fin de año
- Punto central: El precio del dólar registra variaciones a la baja y cotizaciones de apertura y cierre en Colombia y República Dominicana.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 10 calculada a partir de 11 fuentes informativas y 12 artículos verificados.
Cobertura (12)
- ¡Variación IMPORTANTE en el precio del dólar! Así cerró hoy 13 de octubre de 2026 Noticias RCN · hace 22 h
- Así le venden y le compran dólares en las principales casas de cambio del país el miércoles 14 de octubre Revista Semana · hace 22 h
- Precio del dólar hoy en Colombia: así arrancan las negociaciones este 14 de octubre El Espectador · hace 22 h
- Precio del dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este miércoles 14 de octubre Portafolio.co · hace 22 h
- Precio del dólar se cotizó este martes, 13 de octubre, a la baja; analistas hacen proyecciones para fin de año El País · hace 22 h
- Precio del dólar hoy en RD miércoles 14 de octubre El Caribe · hace 1 d
- Precio del dólar hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 14 de octubre Infobae · hace 1 d
- Precio del dólar hoy en República Dominicana: compra y venta este martes 13 de octubre de 2026 Revista Mercado · hace 1 d
- Dólar hoy en República Dominicana: precio y cotización de la divisa este miércoles 14 de octubre de 2026 Clarin.com · hace 1 d
- Precio del dólar hoy en República Dominicana: ¿a cómo está este miércoles 14 de octubre? Acento · hace 1 d
- Precio del dólar hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 13 de octubre Infobae · hace 1 d
- Dólar en República Dominicana: tasas de compra y venta para este 13 de octubre de 2026 Hoy Digital · hace 1 d
El resumen
Las variaciones en la cotización del dólar durante el 13 y el 14 de octubre de 2026 generan atención en los mercados de Colombia y República Dominicana, afectando las transacciones de compra y venta en casas de cambio y el inicio de las negociaciones. Esta tendencia a la baja observada el 13 de octubre impulsa a los analistas a realizar proyecciones de cara al cierre del año, según señalan medios como El País y Noticias RCN.
La cobertura de Portafolio.co, El Espectador, Revista Semana, Infobae, Clarin.com, Acento, Revista Mercado y Hoy Digital detalla el comportamiento de la divisa en las aperturas y cierres de las jornadas, mostrando cómo se le vende y se le compra a los ciudadanos. La evolución de estas proyecciones financieras hacia el final de año y el comportamiento diario de las tasas de compra y venta en las principales casas de cambio quedan abiertos en la cobertura actual.
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Respuestas rápidas
¿Cómo se cotizó el dólar recientemente?
La cobertura indica que el precio se cotizó a la baja este martes 13 de octubre y registra negociaciones y cotizaciones para este miércoles 14 de octubre.
¿Qué países abarca el seguimiento de la divisa?
Los reportes se centran en el precio del dólar en Colombia y en la República Dominicana.
¿Qué proyectan los analistas?
Los analistas elaboran proyecciones para el fin de año a partir de las variaciones registradas en la cotización.
Velocidad
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