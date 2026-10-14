Precio del dólar se cotizó este martes, 13 de octubre, a la baja; analistas hacen proyecciones para fin de año

Las variaciones en la cotización del dólar durante el 13 y el 14 de octubre de 2026 generan atención en los mercados de Colombia y República Dominicana, afectando las transacciones de compra y venta en casas de cambio y el inicio de las negociaciones. Esta tendencia a la baja observada el 13 de octubre impulsa a los analistas a realizar proyecciones de cara al cierre del año, según señalan medios como El País y Noticias RCN.

La cobertura de Portafolio.co, El Espectador, Revista Semana, Infobae, Clarin.com, Acento, Revista Mercado y Hoy Digital detalla el comportamiento de la divisa en las aperturas y cierres de las jornadas, mostrando cómo se le vende y se le compra a los ciudadanos. La evolución de estas proyecciones financieras hacia el final de año y el comportamiento diario de las tasas de compra y venta en las principales casas de cambio quedan abiertos en la cobertura actual.