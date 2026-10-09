Ocho hospitalizados tras aterrizaje de emergencia de un avión en el Aeropuerto Internacional de Miami

Un vuelo de Avianca que viajaba desde Colombia hacia Nueva York experimentó una fuerte turbulencia en pleno trayecto, lo que obligó a desviar la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Miami para realizar un aterrizaje de emergencia. Como resultado directo de este incidente en el aire, múltiples pasajeros requirieron atención médica urgente y posterior traslado hospitalario.

La cobertura periodística presenta discrepancias numéricas en cuanto al alcance de los afectados. Medios como Univision y El Tiempo señalan que nueve personas resultaron hospitalizadas o afectadas por la situación, mientras que los reportes de WPLG Local 10, Telemundo Miami y El Nuevo Herald reducen la cifra a ocho hospitalizados según la información proporcionada por los servicios de socorro.

Los reportes disponibles no especifican la cantidad exacta de pasajeros y tripulantes a bordo de la aeronave, ni detallan la gravedad de las lesiones sufridas por las personas que terminaron en el hospital. La cobertura tampoco menciona si Avianca ha emitido un comunicado oficial con el balance técnico de lo ocurrido en el vuelo.