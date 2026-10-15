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Tragedia en Pakistán: se derrumba techo de escuela y mueren 28 niños

Al menos 27 niños mueren tras el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán, según la cobertura actual.

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  • Clave informativa: Tragedia en Pakistán: se derrumba techo de escuela y mueren 28 niños
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El resumen

La tragedia ha movilizado la atención internacional ante la discrepancia en las cifras de fallecidos y heridos reportadas por las distintas fuentes periodísticas, que registran desde 10 hasta más de 30 menores muertos, además de decenas de heridos. La cobertura no especifica aún las causas exactas del colapso estructural ni las acciones inmediatas de rescate emprendidas por las autoridades locales en el lugar del incidente.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuántos niños murieron en el derrumbe?

Las cifras varían según los medios, reportándose desde al menos 10, 18, 27, 28 hasta más de 30 niños fallecidos.

¿Dónde ocurrió el incidente?

El suceso tuvo lugar en una escuela en Pakistán.

¿Qué más se reporta además de los fallecidos?

La cobertura señala que hay varias docenas de personas heridas como consecuencia del colapso del techo.

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