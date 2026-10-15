Tragedia en Pakistán: se derrumba techo de escuela y mueren 28 niños
Al menos 27 niños mueren tras el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán, según la cobertura actual.
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- Punto central: Al menos 27 niños mueren tras el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán, según la cobertura actual.
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El resumen
La tragedia ha movilizado la atención internacional ante la discrepancia en las cifras de fallecidos y heridos reportadas por las distintas fuentes periodísticas, que registran desde 10 hasta más de 30 menores muertos, además de decenas de heridos. La cobertura no especifica aún las causas exactas del colapso estructural ni las acciones inmediatas de rescate emprendidas por las autoridades locales en el lugar del incidente.
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Cobertura (7)
- Derrumbe de una escuela en Pakistán deja al menos 28 muertos y decenas de heridos France 24 · hace 3 h
- Al menos 35 muertos y más de 50 heridos tras un derrumbe en una escuela en Pakistán Chicago Tribune · hace 3 h
- Al menos 27 niños mueren al derrumbarse el techo de una escuela en Pakistán EL PAÍS · hace 3 h
- Mueren más de 30 niños y un maestro en Pakistán tras el derrumbe del techo de una escuela BBC · hace 3 h
- Al menos 10 niños muertos y dos docenas de heridos tras derrumbe en una escuela en Pakistán AP News · hace 3 h
- Al menos 18 muertos y más de tres docenas de heridos tras derrumbe en una escuela en Pakistán San Antonio Express-News · hace 3 h
- Tragedia en Pakistán: se derrumba techo de escuela y mueren 28 niños Primera Hora · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos niños murieron en el derrumbe?
Las cifras varían según los medios, reportándose desde al menos 10, 18, 27, 28 hasta más de 30 niños fallecidos.
¿Dónde ocurrió el incidente?
El suceso tuvo lugar en una escuela en Pakistán.
¿Qué más se reporta además de los fallecidos?
La cobertura señala que hay varias docenas de personas heridas como consecuencia del colapso del techo.
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