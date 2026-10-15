Tragedia en Pakistán: se derrumba techo de escuela y mueren 28 niños

La tragedia ha movilizado la atención internacional ante la discrepancia en las cifras de fallecidos y heridos reportadas por las distintas fuentes periodísticas, que registran desde 10 hasta más de 30 menores muertos, además de decenas de heridos. La cobertura no especifica aún las causas exactas del colapso estructural ni las acciones inmediatas de rescate emprendidas por las autoridades locales en el lugar del incidente.