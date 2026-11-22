Incidente en el Nu Stadium

En el tiempo añadido de la primera parte, Lionel Messi intentó un saque de banda rápido y Gonzalo Tapia se interpuso levantando el brazo. El rosarino lanzó el balón con fuerza y este impactó en el rostro del delantero chileno, que cayó al suelo. El árbitro sancionó con tarjeta amarilla, desestimando la expulsión por conducta violenta que contempla la Regla 12 del IFAB.

Resultado y contexto de la serie

Columbus Crew se impuso 3-0 como visitante en el primer duelo de la serie al mejor de tres de los Playoffs MLS 2026. Tapia anotó un doblete (penalti al minuto 9 y gol al 58) y Taha Habroune marcó el segundo al 52. Inter Miami jugó gran parte del segundo tiempo con diez por la expulsión de Gonzalo Luján y deberá remontar la eliminatoria en el partido de vuelta.

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