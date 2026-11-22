Messi lanza el balón a la cara de Tapia y solo ve amarilla en la goleada del Crew a Inter Miami
El capitán argentino golpeó al chileno en un saque de banda; el árbitro no aplicó la roja directa y Columbus ganó 3-0 el primer playoff.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Messi lanza el balón a la cara de Tapia y solo ve amarilla en la goleada del Crew a Inter Miami
- Punto central: El capitán argentino golpeó al chileno en un saque de banda; el árbitro no aplicó la roja directa y Columbus ganó 3-0 el primer playoff.
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El resumen
Incidente en el Nu Stadium
En el tiempo añadido de la primera parte, Lionel Messi intentó un saque de banda rápido y Gonzalo Tapia se interpuso levantando el brazo. El rosarino lanzó el balón con fuerza y este impactó en el rostro del delantero chileno, que cayó al suelo. El árbitro sancionó con tarjeta amarilla, desestimando la expulsión por conducta violenta que contempla la Regla 12 del IFAB.
Resultado y contexto de la serie
Columbus Crew se impuso 3-0 como visitante en el primer duelo de la serie al mejor de tres de los Playoffs MLS 2026. Tapia anotó un doblete (penalti al minuto 9 y gol al 58) y Taha Habroune marcó el segundo al 52. Inter Miami jugó gran parte del segundo tiempo con diez por la expulsión de Gonzalo Luján y deberá remontar la eliminatoria en el partido de vuelta.
- Estadio: Nu Stadium (Columbus, Ohio)
- Formato: Serie al mejor de tres partidos
- Próximo encuentro: Vuelta en Florida, fecha por confirmar
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Messi lanzó el balón a la cara de Tapia en un saque de banda y recibió solo amarilla
- Columbus Crew ganó 3-0 con doblete de Tapia y gol de Habroune
- Inter Miami jugará la vuelta con la obligación de remontar la serie
Qué falta por confirmar
- Si la MLS revisará la jugada y aplicará sanción disciplinaria adicional a Messi
- Fecha y horario confirmados del partido de vuelta en Florida
|Medio
|Enfoque destacado
|Marca
|Analiza por qué el árbitro no aplicó la roja directa según la Regla 12 del IFAB
|Sports Illustrated
|Enmarca la acción como conducta violenta susceptible de expulsión
|LancasterOnline
|Resalta el control táctico de Columbus y la inferioridad numérica de Miami
|DIEZ.HN
|Califica la acción como "fea agresión" y enfatiza la paliza al vigente campeón
Cobertura (5)
- Miami y Messi se juegan la vida en los Playoffs donde mejor les fue: lejos de casa MLS Español ·
- Messi merecía la roja por el saque de banda, según el DT del Crew ESPN Deportes ·
- Las peores goleadas sufridas por Lionel Messi con el Inter Miami Sports Illustrated ·
- Tapia anota 2 goles por Crew, que golea 3-0 a Messi e Inter Miami en 1er partido de serie LancasterOnline ·
- Directo a la cara: la fea agresión de Messi en paliza al Inter Miami en la MLS DIEZ.HN ·
Fuentes directas consultadas
- Por qué Lionel Messi no recibió una tarjeta roja por lanzar el balón a la cara de un rival us.marca.com · Contraste documental
- El tenso cruce de Messi con un ex River: pelotazo en la cara y reclamo ole.com.ar · Contraste documental
- ¿Era roja para Messi? La acción ante Columbus Crew que encendió la polémica si.com · Contraste documental
- Momento picante: Messi le tira el balón a la cara a Gonzalo Tapia en la derrota 0-3 de Inter Miami kchcomunicacion.com · Contraste documental
- Lionel Messi protagonizó fuerte agresión a rival en la MLS: lanzó pelotazo al rostro del jugador libero.pe · Contraste documental
- Messi se salió de casillas y le dio un balonazo a un rival en el rostro: no lo expulsaron | Noticias RCN noticiasrcn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó exactamente entre Messi y Tapia?
En el añadido del primer tiempo, Messi quiso sacar rápido de banda; Tapia se cruzó levantando el brazo y Messi le golpeó el balón en la cara. El árbitro mostró amarilla, no roja.
¿Por qué es tendencia esta jugada?
Por la fama global de Messi, la aparente conducta violenta no sancionada con roja y la goleada 3-0 que complica la defensa del título de Inter Miami en playoffs.
¿Cuándo y dónde ocurrió el partido?
El 21 de noviembre de 2026 en el Nu Stadium de Columbus, Ohio, en el primer juego de la serie al mejor de tres de la primera ronda de playoffs MLS 2026.
¿Qué consecuencias tiene el 3-0 para Inter Miami?
El equipo de Florida debe ganar obligatoriamente el partido de vuelta para forzar un tercer encuentro; además jugó gran parte del segundo tiempo con diez por la expulsión de Gonzalo Luján.
¿Podría Messi recibir sanción posterior?
La MLS puede revisar la acción vía comité disciplinario y aplicar partidos de suspensión aunque el árbitro no expulsara en el momento; no hay confirmación oficial aún.
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