Messi evita la roja tras lanzar el balón a la cara de Tapia y Miami cae 0-3 en playoffs MLS
Polémica en el Nu Stadium: el árbitro solo amonestó al argentino y el Crew goleó al Inter Miami en el primer duelo de la serie al mejor de tres.
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- Clave informativa: Messi evita la roja tras lanzar el balón a la cara de Tapia y Miami cae 0-3 en playoffs MLS
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Cobertura (8)
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Fuentes directas consultadas
- Por qué Lionel Messi no recibió una tarjeta roja por lanzar el balón a la cara de un rival us.marca.com · Contraste documental
- ¡Le perdonan la expulsión! Messi le arroja el balón en el rostro a un rival y sólo es amonestado latinus.us · Contraste documental
- Lionel Messi at center of red-card controversy as Inter Miami face early MLS playoff exit theguardian.com · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 8 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Incidente en el saque de banda y decisión arbitral
En el tiempo añadido de la primera parte, Lionel Messi intentó un saque de banda rápido y, al encontrar al delantero chileno Gonzalo Tapia obstaculizando la reanudación, le lanzó el balón directamente al rostro. El árbitro Allen Chapman mostró tarjeta amarilla a ambos jugadores, desestimando la expulsión que pedía el cuerpo técnico del Columbus Crew y gran parte de la afición.
Goleada del Crew y serie abierta
El Columbus Crew se impuso 3-0 en el Nu Stadium con un doblete de Tapia —que también anotó de penal— y dejó al Inter Miami contra las cuerdas en la serie al mejor de tres partidos. El segundo encuentro se disputará el 27 de noviembre en Columbus; Miami está obligado a ganar para forzar un tercer duelo.
- Árbitro: Allen Chapman (amarilla a Messi y Tapia).
- Marcador final: Columbus Crew 3 – 0 Inter Miami.
- Próximo partido: 27 de noviembre, Columbus (Juego 2).
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Messi lanzó el balón a la cara de Tapia durante un saque de banda en el descuento de la primera mitad.
- El árbitro Allen Chapman sancionó con tarjeta amarilla a ambos y no expulsó al argentino.
- Columbus Crew ganó 3-0 y lidera la serie de playoffs al mejor de tres.
Qué falta por confirmar
- Si la MLS Disciplinary Committee revisará la jugada y podría imponer sanción adicional a Messi.
- Cómo afectará la ausencia de Messi —en caso de sanción posterior— al Juego 2 del 27 de noviembre.
|Medio
|Enfoque destacado
|ESPN
|Confirmó que el incidente ocurrió a pocos pies de distancia y que Courtois pidió la expulsión en rueda de prensa.
|Latinus
|Destacó que Tapia marcó un penal y un doblete, siendo figura del partido además de protagonista del incidente.
|TV Azteca
|Titular enfocado en la polémica: "Le perdonan a Messi la roja" y subrayó la goleada sufrida por Inter Miami.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó exactamente entre Messi y Tapia en el partido de playoffs?
En el descuento del primer tiempo, Messi intentó un saque de banda rápido; Tapia se interpuso y Messi le lanzó el balón a la cara. El árbitro Allen Chapman amonestó a ambos con tarjeta amarilla y no expulsó al argentino.
¿Por qué no le sacaron tarjeta roja a Messi?
El árbitro consideró que la acción no constituía conducta violenta susceptible de roja directa, sino fuerza excesiva en una acción de juego, por lo que aplicó amarilla. La decisión generó críticas del entrenador del Crew, Laurent Courtois, y de analistas.
¿Cuál fue el resultado final y cómo queda la serie?
Columbus Crew ganó 3-0 en el Nu Stadium y lidera 1-0 la serie al mejor de tres. El segundo partido será el 27 de noviembre en Columbus; Inter Miami debe ganar para forzar un tercer encuentro.
¿Qué consecuencias podría tener la jugada para Messi?
El Comité Disciplinario de la MLS podría revisar la acción e imponer una sanción adicional (multa o suspensión), lo que condicionaría su disponibilidad para el Juego 2 del 27 de noviembre.
¿Cómo rindió Gonzalo Tapia en el partido?
Tapia fue la figura del Crew: anotó el primer gol de penal y completó un doblete en la victoria 3-0, además de ser el receptor del balonazo de Messi que originó la polémica.
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