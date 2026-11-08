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Actriz asegura que ataque de perro le cambió la vida y le impide trabajar

Una conocida actriz sufre graves heridas en el rostro y pierde su trabajo tras un ataque de perros en un parque de Hollywood.

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Respuestas rápidas

¿Qué le pasó a la actriz?

Quedó con graves heridas en el rostro y desfigurada tras ser atacada por un perro en un parque de Hollywood mientras defendía a su bulldog.

¿Cómo afectó esto a su vida laboral?

La cobertura señala que perdió su trabajo y que las secuelas del ataque le impiden trabajar.

¿En qué producciones participó?

Los reportes mencionan que actuó en cintas como 'The Best Version of Love'.

El resumen

Una actriz reconocida por su participación en cintas como &#039;The Best Version of Love&#039; sufrió heridas graves en el rostro tras ser atacada por un perro mientras defendía a su propia mascota, un bulldog, en un parque de Hollywood. La agresión dejó a la intérprete con secuelas físicas permanentes.

Como consecuencia directa de las lesiones y la desfiguración derivada del incidente, la artista perdió su trabajo y asegura que la situación le impide continuar con su labor profesional habitual. Los detalles sobre el proceso de recuperación y las posibles acciones legales o laborales que la actriz emprenda aún no han sido especificados en la cobertura disponible.

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