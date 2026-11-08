Actriz asegura que ataque de perro le cambió la vida y le impide trabajar

Una actriz reconocida por su participación en cintas como 'The Best Version of Love' sufrió heridas graves en el rostro tras ser atacada por un perro mientras defendía a su propia mascota, un bulldog, en un parque de Hollywood. La agresión dejó a la intérprete con secuelas físicas permanentes.

Como consecuencia directa de las lesiones y la desfiguración derivada del incidente, la artista perdió su trabajo y asegura que la situación le impide continuar con su labor profesional habitual. Los detalles sobre el proceso de recuperación y las posibles acciones legales o laborales que la actriz emprenda aún no han sido especificados en la cobertura disponible.