El fallecimiento a los 43 años de Lance Broadway, exlanzador de Grandes Ligas y actor, genera atención global en los medios.

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La noticia sobre el deceso del exjugador de béisbol y actor vinculado a producciones de Marvel ha sido reportada por diversos medios internacionales, entre los que figuran Vía País, Minuto60, 스타뉴스, Radio Mitre, La Voz del Interior y Primera Hora. Por el momento, la cobertura disponible se limita a registrar el hallazgo del cuerpo en el edificio de apartamentos de Dallas y su trayectoria previa en el béisbol y la actuación, sin que se hayan especificado las circunstancias de la muerte.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 5.3 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 20 nov, 15:09 UTC 🇮🇹 Italiano 20 nov, 09:49 UTC · Corriere della Sera

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