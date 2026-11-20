Muere a los 43 años exlanzador de Grandes Ligas que se convirtió en actor
El fallecimiento a los 43 años de Lance Broadway, exlanzador de Grandes Ligas y actor, genera atención global en los medios.
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El resumen
La noticia sobre el deceso del exjugador de béisbol y actor vinculado a producciones de Marvel ha sido reportada por diversos medios internacionales, entre los que figuran Vía País, Minuto60, 스타뉴스, Radio Mitre, La Voz del Interior y Primera Hora. Por el momento, la cobertura disponible se limita a registrar el hallazgo del cuerpo en el edificio de apartamentos de Dallas y su trayectoria previa en el béisbol y la actuación, sin que se hayan especificado las circunstancias de la muerte.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 5.3 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
Respuestas rápidas
¿Quién era Lance Broadway?
Era un exlanzador de Grandes Ligas que posteriormente se convirtió en actor y participó en producciones de Marvel.
¿A qué edad falleció?
Murió a los 43 años.
¿ Dónde fue encontrado?
Fue hallado sin vida en unas escaleras de un edificio de apartamentos en Dallas.
Cobertura (7)
- Muere el lanzador convertido en actor Lance Broadway en Dallas. Tenía 43 años San Antonio Express-News · hace 5 h
- Tragedia en Hollywood: murió a los 43 años un actor de Marvel Vía País · hace 5 h
- Lance Broadway, exlanzador de Grandes Ligas y actor, fue hallado muerto en unas escaleras en Dallas Minuto60 · hace 5 h
- "Muerte en la escalera de un edificio de apartamentos"… Actor de 43 años, exjugador de béisbol, encontrado sin vida 스타뉴스 · hace 5 h
- Murió un reconocido actor de Marvel a los 43 años Radio Mitre · hace 5 h
- Tenía 43 años. Murió Lance Broadway: hallaron sin vida al actor de Marvel y exbeisbolista en una escalera La Voz del Interior · hace 5 h
- Muere a los 43 años exlanzador de Grandes Ligas que se convirtió en actor Primera Hora · hace 5 h
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