Una exhibición histórica de Victor Wembanyama en la NBA

El pívot francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, firmó una de las actuaciones más memorables de los últimos tiempos en la victoria de su equipo por 114-91 frente a los New Orleans Pelicans. En tan solo 32 minutos sobre la pista, el jugador galo acumuló 50 puntos, 19 rebotes, 5 tapones y 4 robos, estableciendo registros inéditos en la competición estadounidense desde la temporada 1973-74.

Con este triunfo, el conjunto texano consolidó su gran momento al sumar su victoria número 14 en los últimos 15 encuentros, igualando en la cabeza de la Conferencia Oeste con los Lakers. A pesar de los números descomunales, el propio Wembanyama restó importancia individual a su marca tras el partido, señalando que su enfoque prioritario es colectivo y no la acumulación de estadísticas personales.

Publicidad

La jornada se completa con el agónico triunfo de los Knicks

Paralelamente, la jornada de la liga norteamericana dejó otros momentos destacados, entre los que sobresalió la actuación de Mikal Bridges. El jugador de los New York Knicks anotó un triple decisivo sobre la bocina, asistido por Josh Hart, que aseguró la victoria por 97-96 frente a Portland y alargó la buena racha del equipo neoyorquino.