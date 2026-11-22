Victor Wembanyama brilla con 50 puntos y Mikal Bridges rescata a los Knicks en la NBA
Victor Wembanyama anota 50 puntos y lidera a los Spurs ante los Pelicans, mientras Mikal Bridges da la victoria a los Knicks con un triple sobre la bocina.
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Cobertura (5)
- Wembanyama, más marciano que nunca: "A diferencia de compañeros de generación, no soy de engordar estadísticas" La Razón ·
- ¿Es Victor Wembanyama el jugador más dominante de la NBA? Gigantes del Basket ·
- Wemby anota 50 y captura 19 rebotes en triunfo de Spurs ESPN Deportes ·
- Wembanyama se inventa una burrada con 18 minutos de pura dominación MARCA ·
- Wembanyama destroza a Pelicans con 50 puntos y Bridges rescata a Knicks RFI ·
Fuentes directas consultadas
- ¿Es humano? Wembanyama firma el mejor partido de un jugador NBA en más de 50 años lavanguardia.com · Contraste documental
- 114-91: El 'alien' Wembanyama se exhibe con números de otro planeta mundodeportivo.com · Contraste documental
- Mikal Bridges Hits Buzzer-Beater as Knicks Survive Massive Collapse tvdelmarva.com · Contraste documental
- NBA roundup: Knicks win with buzzer beater, Wemby stars flashscore.com · Contraste documental
- Sunday Morning NBA Recap Featuring Yesterday’s Game Summaries, Scores, Standings and Schedule. cbnc.com · Contraste documental
- Mikal Bridges buzzer-beater, Victor Wembanyama monster stats highlight NBA action usatoday.com · Contraste documental
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El resumen
Una exhibición histórica de Victor Wembanyama en la NBA
El pívot francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, firmó una de las actuaciones más memorables de los últimos tiempos en la victoria de su equipo por 114-91 frente a los New Orleans Pelicans. En tan solo 32 minutos sobre la pista, el jugador galo acumuló 50 puntos, 19 rebotes, 5 tapones y 4 robos, estableciendo registros inéditos en la competición estadounidense desde la temporada 1973-74.
Con este triunfo, el conjunto texano consolidó su gran momento al sumar su victoria número 14 en los últimos 15 encuentros, igualando en la cabeza de la Conferencia Oeste con los Lakers. A pesar de los números descomunales, el propio Wembanyama restó importancia individual a su marca tras el partido, señalando que su enfoque prioritario es colectivo y no la acumulación de estadísticas personales.
La jornada se completa con el agónico triunfo de los Knicks
Paralelamente, la jornada de la liga norteamericana dejó otros momentos destacados, entre los que sobresalió la actuación de Mikal Bridges. El jugador de los New York Knicks anotó un triple decisivo sobre la bocina, asistido por Josh Hart, que aseguró la victoria por 97-96 frente a Portland y alargó la buena racha del equipo neoyorquino.
- Victor Wembanyama: 50 puntos, 19 rebotes, 5 tapones y 4 robos en 32 minutos de juego ante los Pelicans.
- Racha de San Antonio: 14 victorias en los últimos 15 partidos, alcanzando el coliderato del Oeste con 14-3.
- New York Knicks: Cuarta victoria consecutiva gracias a una canasta ganadora de Mikal Bridges sobre la bocina.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Victor Wembanyama anotó 50 puntos y capturó 19 rebotes en la victoria de los San Antonio Spurs sobre los New Orleans Pelicans.
- Mikal Bridges dio la victoria a los New York Knicks con una canasta sobre la bocina.
Qué falta por confirmar
- ¿Mantendrán los San Antonio Spurs este ritmo de victorias para liderar en solitario la Conferencia Oeste?
- ¿Cómo afectará a largo plazo la ausencia por lesión en los Pelicans de jugadores como Zion Williamson?
|Medio
|Enfoque destacado
|La Razón
|Destaca las declaraciones de Victor Wembanyama sobre su desinterés en engordar estadísticas individuales en comparación con su generación.
|ESPN Deportes
|Enfatiza el registro concreto de 50 puntos y 19 rebotes en el triunfo de los Spurs.
|RFI
|Agrupa en su cobertura tanto la exhibición de Wembanyama ante los Pelicans como el rescate protagonizado por Mikal Bridges para los Knicks.
Respuestas rápidas
¿Por qué es tendencia Victor Wembanyama en la NBA?
Es tendencia tras anotar 50 puntos, capturar 19 rebotes, sumar 5 tapones y 4 robos en la victoria de los San Antonio Spurs por 114-91 ante los New Orleans Pelicans.
¿Qué marcas históricas rompió Wembanyama en su partido contra los Pelicans?
Se convirtió en el primer jugador desde la temporada 1973-74 en superar en un mismo partido los 50 puntos, 15 rebotes, 4 robos y 5 tapones.
¿Qué ocurrió en el partido de los New York Knicks?
Mikal Bridges anotó un triple decisivo sobre la bocina tras una asistencia de Josh Hart para derrotar a los Portland Trail Blazers por 97-96.
¿Cómo se sitúan los San Antonio Spurs en la clasificación tras este encuentro?
Los Spurs acumulan 14 victorias en sus últimos 15 partidos, situándose con un balance de 14-3 e igualando en lo más alto de la Conferencia Oeste con los Lakers.
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