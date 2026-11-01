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Monterrey vs. Tijuana: dónde y a qué hora ver EN VIVO J15

Monterrey y Tijuana empataron 3-3 en un intenso partido correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura de la Liga MX.

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  • Clave informativa: Monterrey vs. Tijuana: dónde y a qué hora ver EN VIVO J15
  • Punto central: Monterrey y Tijuana empataron 3-3 en un intenso partido correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura de la Liga MX.
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Cobertura (6)

El resumen

La cobertura comenzó con los avisos sobre los canales, las opciones de streaming y los horarios del encuentro para España, México, Latinoamérica y Estados Unidos, según informaron medios como DAZN y Mediotiempo. Posteriormente, las publicaciones de TUDN, MARCA y Sports Illustrated detallaron que el encuentro terminó con un empate 3-3 entre Rayados y Xolos.

Los reportes destacaron las jugadas individuales, específicamente una anotación de Lucas Ocampos que hizo vibrar a la afición, acompañada por una chilena del mismo jugador y un taquito de Cuypers que no bastaron para conseguir la victoria. Las fuentes especializadas coincidieron en calificar el evento como un juegazo de locos con una lluvia de goles en el que ambos equipos dividieron los puntos, sin que la cobertura actual precise detalles adicionales sobre la tabla general o los siguientes compromisos de los clubes.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Monterrey y Tijuana?

El encuentro terminó con un empate 3-3.

¿Qué jugadores destacaron durante el encuentro según la cobertura?

Se destacó la participación de Lucas Ocampos, quien anotó e hizo una chilena, además de una jugada de taquito protagonizada por Cuypers.

¿A qué jornada de la Liga MX correspondió el partido?

El enfrentamiento formó parte de la Jornada 15 del torneo Apertura.

Velocidad

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