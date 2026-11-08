Tipo de cambio en Tijuana

Los reportes señalan que la divisa estadounidense avanza en la ruta de los 19 pesos por unidad, de acuerdo con los datos difundidos por AFN. El alza del dólar genera efectos diferenciados en la economía local, beneficiando a quienes perciben sus ingresos en divisas extranjeras, mientras que simultáneamente encarece el costo de las rentas en la región fronteriza, según publica El Imparcial.

Por su parte, medios como N+ y Tijuana En Linea Noticias abordan las variaciones del precio en las casas de cambio. La situación actual del tipo de cambio se mantiene bajo seguimiento en los espacios informativos locales, donde se actualizan de manera constante las cotizaciones del dólar para la ciudad sin que se especifiquen aún proyecciones futuras.