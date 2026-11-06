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Pampita habló por primera vez de los rumores de separación de Martín Pepa

Pampita rompe el silencio ante los rumores de su separación de Martín Pepa en medio de diversas versiones sobre su estado emocional.

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  • Clave informativa: Pampita habló por primera vez de los rumores de separación de Martín Pepa
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El resumen

Una declaración pública marca la primera respuesta de Pampita ante los rumores de su separación de Martín Pepa. La modelo ha solicitado que la prensa no interfiera en su situación personal, según reporta La Nación.

El ruido mediático se intensificó con comentarios de Mario Pergolini y publicaciones en Ciudad Magazine sobre el refugio emocional de la modelo tras la ruptura. Mientras algunos medios se enfocan en su postura privada, El Esquiu afirma que Pampita atraviesa una depresión profunda debido a que su novio la habría dejado definitivamente.

Existe una contradicción evidente entre la solicitud de privacidad y las versiones que describen su estado anímico como &quot;hundida&quot;. No se han precisado los motivos exactos de la ruptura ni se ha confirmado la definitividad del vínculo más allá de las citas indirectas.

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Respuestas rápidas

¿Qué pidió Pampita a los medios?

La modelo solicitó que la prensa no se meta en su situación personal.

¿Quiénes más han comentado sobre la noticia?

Mario Pergolini realizó un comentario calificado como "picante" sobre la separación.

¿Cuál es el estado emocional de Pampita según la prensa?

Mientras Ciudad Magazine menciona en quién se refugia, El Esquiu asegura que se encuentra en una depresión porque su novio la dejó.

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