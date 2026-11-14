Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión desde República Dominicana: le exigen $10,000
Una exigencia de pago bajo amenazas con presuntas imágenes manipuladas moviliza la atención mediática sobre el actor Eduardo Yáñez.
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El resumen
La cobertura de medios como Infobae, Primera Hora y La Prensa.mx detalla que el intento de extorsión provendría desde República Dominicana y utilizaría material gráfico manipulado para presionar al intérprete. Existen divergencias en los reportes sobre las sumas exactas exigidas, variando entre las menciones a diez mil dólares y ciento ochenta y cinco mil pesos, mientras que la información disponible no precisa las acciones legales concretas emprendidas tras la denuncia.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 2 min.
Respuestas rápidas
¿Quién es el afectado por el intento de extorsión?
El actor Eduardo Yáñez.
¿Qué método habrían utilizado los extorsionadores?
Amenazas con publicar imágenes comprometedoras y manipuladas.
¿De dónde provendría la extorsión según los reportes?
Desde República Dominicana.
Cobertura (5)
- Eduardo Yáñez acusa ser víctima de extorsión; le exigen 185 mil pesos Crónica de Xalapa · hace 3 h
- Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión, Lo amenazan con publicar imágenes comprometedoras La Prensa.mx · hace 3 h
- Eduardo Yáñez denuncia que habrían intentado extorsionarlo con imágenes manipuladas: “Querían 10 mil dólares” Infobae · hace 3 h
- Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 3 h
- Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión desde República Dominicana: le exigen $10,000 Primera Hora · hace 3 h
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