Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión desde República Dominicana: le exigen $10,000

La cobertura de medios como Infobae, Primera Hora y La Prensa.mx detalla que el intento de extorsión provendría desde República Dominicana y utilizaría material gráfico manipulado para presionar al intérprete. Existen divergencias en los reportes sobre las sumas exactas exigidas, variando entre las menciones a diez mil dólares y ciento ochenta y cinco mil pesos, mientras que la información disponible no precisa las acciones legales concretas emprendidas tras la denuncia.