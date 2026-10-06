Shakira y Gerard Piqué se encontraron en juicio en Barcelona para definir las visitas de sus dos hijos tras acuerdo de separación: esto se sabe

El bienestar emocional, físico y académico de sus hijos es el eje de este conflicto legal. El Tiempo y La Vanguardia confirman que Shakira y Gerard Piqué se encontraron en un juicio en Barcelona para definir las visitas de los menores tras su acuerdo de separación.

Univision, El Mundo y EL PAÍS añaden que la cantante exige que sea Piqué quien se traslade a Miami para ver a los niños durante sus vacaciones. A través de un comunicado difundido por HOLA, Shakira manifestó que el esfuerzo en este proceso no debe recaer únicamente en los niños.

No se registran contradicciones entre los medios consultados sobre las demandas de la artista. Actualmente, el proceso judicial en Barcelona busca determinar la logística de los traslados y el calendario de visitas.