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Shakira y Gerard Piqué se encontraron en juicio en Barcelona para definir las visitas de sus dos hijos tras acuerdo de separación: esto se sabe

Shakira y Gerard Piqué regresan a los juzgados de Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha.

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El resumen

El bienestar emocional, físico y académico de sus hijos es el eje de este conflicto legal. El Tiempo y La Vanguardia confirman que Shakira y Gerard Piqué se encontraron en un juicio en Barcelona para definir las visitas de los menores tras su acuerdo de separación.

Univision, El Mundo y EL PAÍS añaden que la cantante exige que sea Piqué quien se traslade a Miami para ver a los niños durante sus vacaciones. A través de un comunicado difundido por HOLA, Shakira manifestó que el esfuerzo en este proceso no debe recaer únicamente en los niños.

No se registran contradicciones entre los medios consultados sobre las demandas de la artista. Actualmente, el proceso judicial en Barcelona busca determinar la logística de los traslados y el calendario de visitas.

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Respuestas rápidas

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro judicial?

El encuentro entre Shakira y Gerard Piqué tuvo lugar en los juzgados de Barcelona.

¿Qué solicita específicamente Shakira sobre los viajes?

La cantante pide que Piqué sea quien viaje a Miami para visitar a sus hijos durante los periodos de vacaciones.

¿Cuál es el argumento de Shakira para esta petición?

Según EL PAÍS, busca proteger el bienestar emocional, físico y académico de Milan y Sasha.

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