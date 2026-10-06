Shakira y Gerard Piqué se encontraron en juicio en Barcelona para definir las visitas de sus dos hijos tras acuerdo de separación: esto se sabe
Shakira y Gerard Piqué regresan a los juzgados de Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha.
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El resumen
El bienestar emocional, físico y académico de sus hijos es el eje de este conflicto legal. El Tiempo y La Vanguardia confirman que Shakira y Gerard Piqué se encontraron en un juicio en Barcelona para definir las visitas de los menores tras su acuerdo de separación.
Univision, El Mundo y EL PAÍS añaden que la cantante exige que sea Piqué quien se traslade a Miami para ver a los niños durante sus vacaciones. A través de un comunicado difundido por HOLA, Shakira manifestó que el esfuerzo en este proceso no debe recaer únicamente en los niños.
No se registran contradicciones entre los medios consultados sobre las demandas de la artista. Actualmente, el proceso judicial en Barcelona busca determinar la logística de los traslados y el calendario de visitas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro judicial?
El encuentro entre Shakira y Gerard Piqué tuvo lugar en los juzgados de Barcelona.
¿Qué solicita específicamente Shakira sobre los viajes?
La cantante pide que Piqué sea quien viaje a Miami para visitar a sus hijos durante los periodos de vacaciones.
¿Cuál es el argumento de Shakira para esta petición?
Según EL PAÍS, busca proteger el bienestar emocional, físico y académico de Milan y Sasha.
Cobertura (7)
- El comunicado de Shakira en plena batalla judicial con Piqué: "Que el esfuerzo no sea solo de los niños" HOLA · hace 7 h
- Shakira le exige a Piqué que viaje más para ver a sus hijos: la nueva batalla legal de la cantante Univision · hace 7 h
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- Shakira y Piqué van a juicio en Barcelona La Vanguardia · hace 7 h
- Shakira y Piqué se enfrentan por sus hijos: esto pide la cantante que pase con Milan y Sasha Univision · hace 7 h
- Shakira pide a Piqué que sea él quien se traslade a Miami a ver a sus hijos para proteger “su bienestar emocional, físico y académico” EL PAÍS · hace 7 h
- Shakira y Gerard Piqué se encontraron en juicio en Barcelona para definir las visitas de sus dos hijos tras acuerdo de separación: esto se sabe El Tiempo · hace 7 h
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