Neymar, sancionado dos partidos por violar la 'Ley Vinícius'
Neymar enfrenta una suspensión de dos partidos tras ser juzgado por el STJD bajo la 'Ley Vinícius'.
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Cobertura (7)
- ¿Fin de temporada para Neymar? La polémica sanción que amenaza al Santos beIN SPORTS · hace 5 h
- Suspenden 2 partidos a Neymar por taparse la boca durante partido Mediotiempo · hace 5 h
- Neymar se pierde el último clásico del Santos: 5 de 20 desde su vuelta OneFootball · hace 5 h
- ⚠️ Suspendido, Neymar es juzgado por el STJD y estará casi un mes sin jugar Yahoo · hace 5 h
- Sanción categórica a Neymar por la ‘Ley Vinicius’ Diario AS · hace 5 h
- Neymar recibe sanción de dos partidos por taparse la boca en un juego de liga brasileña San Antonio Express-News · hace 5 h
- Neymar, sancionado dos partidos por violar la 'Ley Vinícius' ESPN Deportes · hace 5 h
El resumen
Neymar ha sido sancionado con dos partidos de suspensión, lo que le impedirá disputar el último clásico del Santos y lo mantendrá casi un mes sin jugar, según informan OneFootball, Yahoo, Diario AS, San Antonio Express-News y ESPN Deportes. La medida llega tras determinarse que el jugador violó la llamada 'Ley Vinícius' al taparse la boca durante un encuentro de la liga brasileña.
La cobertura destaca la aplicación directa de esta normativa y el impacto inmediato de la sanción en los compromisos deportivos del delantero con el Santos. Diversos medios señalan que esta ausencia prolongada se suma a los balances de su rendimiento desde su retorno a la competición, contabilizando sus registros recientes en el terreno de juego.
Los reportes actuales no detallan los siguientes pasos procesales ni especifican los detalles exactos sobre las deliberaciones internas del STJD más allá de la confirmación de los dos partidos de castigo y el tiempo estimado de inactividad del futbolista.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Respuestas rápidas
¿Por qué fue sancionado Neymar?
La sanción de dos partidos fue impuesta tras determinarse que violó la 'Ley Vinícius' al taparse la boca durante un partido de la liga brasileña.
¿Qué torneos o partidos se pierde el jugador?
La suspensión incluye la pérdida del último clásico del Santos y lo dejará casi un mes sin jugar, de acuerdo con los reportes.
¿Qué organización dictó la medida?
El STJD juzgó y aplicó la sanción al futbolista, según la información disponible en las coberturas.
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