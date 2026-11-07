¡En Liguilla, por el momento! Santos venció al Atlante y se mete entre los cinco mejores del torneo

El conjunto de Santos logró avanzar hacia la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras derrotar al Atlante con un marcador de 2-0. Este resultado coloca provisionalmente al equipo entre los cinco mejores puestos de la competencia, según detallan medios como Sports Illustrated y ESPN Deportes.

El encuentro también generó reacciones fuera de la cancha, ya que Miguel Herrera estalló contra el arbitraje posterior a la derrota del Atlante, cuestionando que la jugada no fuera revisada, de acuerdo con la cobertura de Claro Sports. Por ahora, las publicaciones no especifican detalles sobre sanciones o determinaciones futuras de la liga respecto a estos reclamos.