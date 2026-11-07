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¡En Liguilla, por el momento! Santos venció al Atlante y se mete entre los cinco mejores del torneo

Santos se mete entre los cinco mejores del Apertura 2026 tras vencer al Atlante, mientras crecen los reclamos arbitrales.

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El resumen

El conjunto de Santos logró avanzar hacia la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras derrotar al Atlante con un marcador de 2-0. Este resultado coloca provisionalmente al equipo entre los cinco mejores puestos de la competencia, según detallan medios como Sports Illustrated y ESPN Deportes.

El encuentro también generó reacciones fuera de la cancha, ya que Miguel Herrera estalló contra el arbitraje posterior a la derrota del Atlante, cuestionando que la jugada no fuera revisada, de acuerdo con la cobertura de Claro Sports. Por ahora, las publicaciones no especifican detalles sobre sanciones o determinaciones futuras de la liga respecto a estos reclamos.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Santos y Atlante?

Santos venció al Atlante con un marcador de 2-0 en la jornada 16 del torneo Apertura 2026.

¿Qué posición ocupa Santos tras el encuentro?

Santos se mete entre los cinco mejores del torneo y avanza hacia la Liguilla, de acuerdo con la cobertura.

¿Por qué protestó Miguel Herrera?

Miguel Herrera estalló contra el arbitraje tras la derrota y criticó que no fueran a ver una jugada específica, según Claro Sports.

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