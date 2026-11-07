¡En Liguilla, por el momento! Santos venció al Atlante y se mete entre los cinco mejores del torneo
Santos se mete entre los cinco mejores del Apertura 2026 tras vencer al Atlante, mientras crecen los reclamos arbitrales.
- Clave informativa: ¡En Liguilla, por el momento! Santos venció al Atlante y se mete entre los cinco mejores del torneo
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El resumen
El conjunto de Santos logró avanzar hacia la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras derrotar al Atlante con un marcador de 2-0. Este resultado coloca provisionalmente al equipo entre los cinco mejores puestos de la competencia, según detallan medios como Sports Illustrated y ESPN Deportes.
El encuentro también generó reacciones fuera de la cancha, ya que Miguel Herrera estalló contra el arbitraje posterior a la derrota del Atlante, cuestionando que la jugada no fuera revisada, de acuerdo con la cobertura de Claro Sports. Por ahora, las publicaciones no especifican detalles sobre sanciones o determinaciones futuras de la liga respecto a estos reclamos.
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Cobertura (5)
- Miguel Herrera estalla contra el arbitraje tras la derrota del Atlante: “Ni siquiera la fueron a ver” Claro Sports · hace 3 h
- Atlante vs. Santos EN VIVO. Juego EN DIRECTO Jornada 16 Apertura 2026 HOY Mediotiempo · hace 3 h
- Liga MX: Santos dio otro paso a la Liguilla tras vencer 2-0 al Atlante Sports Illustrated · hace 3 h
- Santos vence a Atlante y se enfila a la Liguilla ESPN Deportes · hace 3 h
- ¡En Liguilla, por el momento! Santos venció al Atlante y se mete entre los cinco mejores del torneo Mediotiempo · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Santos y Atlante?
Santos venció al Atlante con un marcador de 2-0 en la jornada 16 del torneo Apertura 2026.
¿Qué posición ocupa Santos tras el encuentro?
Santos se mete entre los cinco mejores del torneo y avanza hacia la Liguilla, de acuerdo con la cobertura.
¿Por qué protestó Miguel Herrera?
Miguel Herrera estalló contra el arbitraje tras la derrota y criticó que no fueran a ver una jugada específica, según Claro Sports.
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