Las 5 cosas que debes saber este 26 de octubre

En este 26 de octubre de 2026, la programación informativa matutina se articula en torno a temarios del día y resúmenes informativos proporcionados por plataformas como KISS FM, Infobae, Antena 3 Noticias y CNN en Español. Estos espacios recopilan los asuntos más destacados de la jornada sin que los titulares ofrezcan detalles específicos sobre los acontecimientos concretos que abordan.

La cobertura actual se limita a anunciar la emisión de estas temáticas y recopilaciones informativas, sin detallar las causas ni el desarrollo de los hechos noticiosos. Las publicaciones no especifican qué temas particulares componen las agendas de EFE Internacional, Antena 3 o CNN en Español, dejando pendientes de conocer los contenidos exactos y el alcance de la información en este inicio de semana.