De hogar flotante a quedarse en tierra: crucero cancela travesía y deja a pasajeros varados
Cerca de 200 pasajeros de un crucero residencial quedan varados en Camboya tras la cancelación de la travesía.
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El resumen
Aproximadamente 200 viajeros que participaban en un crucero residencial quedaron varados en una escala en Camboya, luego de que se suspendiera de manera abrupta el viaje alrededor del mundo que realizaban desde Estados Unidos. La interrupción del viaje responde directamente a los costos de combustible, según indican las coberturas difundidas por medios como el Chicago Tribune, France 24 y Yahoo en Español Vida y Estilo.
Los pasajeros, que utilizaban la embarcación como un hogar flotante, se encuentran ahora en tierra firme tras la cancelación de la ruta en territorio asiático. Las publicaciones no detallan los planes inmediatos para el retorno de los afectados ni las medidas que tomará la operadora del crucero tras dejar a los viajeros varados en Camboya.
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Cobertura (5)
- Abandonar el barco: unos 200 pasajeros de 'crucero de por vida', varados en Camboya Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 4 h
- Crucero de EEUU termina su viaje alrededor del mundo en Asia por costos de combustible Chicago Tribune · hace 4 h
- Unos 200 viajeros de un crucero residencial son abandonados en una escala en Camboya France 24 · hace 4 h
- Crucero de EEUU suspende viaje alrededor del mundo en Asia por costos de combustible The Morning Call · hace 4 h
- De hogar flotante a quedarse en tierra: crucero cancela travesía y deja a pasajeros varados Primera Hora · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos pasajeros se vieron afectados por la cancelación?
Cerca de 200 pasajeros de un crucero residencial quedaron varados en Camboya.
¿Por qué se suspendió la travesía?
La suspensión del viaje alrededor del mundo se debió a los costos de combustible, según los reportes.
¿En dónde se encuentran los viajeros actualmente?
Los pasajeros se encuentran en tierra firme en una escala en Camboya tras ser abandonados por la embarcación.
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