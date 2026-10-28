De hogar flotante a quedarse en tierra: crucero cancela travesía y deja a pasajeros varados

Aproximadamente 200 viajeros que participaban en un crucero residencial quedaron varados en una escala en Camboya, luego de que se suspendiera de manera abrupta el viaje alrededor del mundo que realizaban desde Estados Unidos. La interrupción del viaje responde directamente a los costos de combustible, según indican las coberturas difundidas por medios como el Chicago Tribune, France 24 y Yahoo en Español Vida y Estilo.

Los pasajeros, que utilizaban la embarcación como un hogar flotante, se encuentran ahora en tierra firme tras la cancelación de la ruta en territorio asiático. Las publicaciones no detallan los planes inmediatos para el retorno de los afectados ni las medidas que tomará la operadora del crucero tras dejar a los viajeros varados en Camboya.