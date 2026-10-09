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Pierden 6 mmdp hoteleros de QR

Los hoteleros de Quintana Roo reportan pérdidas millonarias y cierres de negocios tras un incremento en el impuesto turístico.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Pierden 6 mmdp hoteleros de QR
  • Punto central: Los hoteleros de Quintana Roo reportan pérdidas millonarias y cierres de negocios tras un incremento en el impuesto turístico.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 31 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 9 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
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El resumen

Los empresarios hoteleros de Quintana Roo registran pérdidas por 6,000 millones de pesos, además del cierre de hoteles y negocios, según indican los registros recientes. Esta situación surge a raíz del aumento al Derecho de No Inmigrantes (DNR), medida que ha provocado reacciones y advertencias dirigidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las consecuencias económicas.

La cobertura periodística y las reacciones provienen de diversos medios y actores del sector, abarcando desde notas en Plaza de Armas, Diario de Yucatán, El Norte, El Heraldo de México, Diario CAMBIO 22, Cabo Mil Radio, El Diario, Reforma hasta La Region Tamaulipas. Las publicaciones detallan tanto el impacto financiero directo en Quintana Roo como las advertencias sobre la competitividad turística nacional emitidas por figuras como Torruco y organismos como STARC, además del rechazo presentado por empresarios de Tulum y la Riviera Maya en San Lázaro.

Los reportes actuales no especifican las medidas concretas que adoptarán las autoridades federales ante la exigencia de intervención y revisión de la carga fiscal al turismo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 5 h.

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Respuestas rápidas

¿A cuánto ascienden las pérdidas de los hoteleros?

Los hoteleros de Quintana Roo registran pérdidas por 6,000 millones de pesos.

¿Cuál es la causa principal de estas afectaciones?

Las afectaciones se atribuyen al aumento en el Derecho de No Inmigrantes (DNR) y al incremento en el impuesto turístico.

¿Qué acciones han tomado los empresarios afectados?

Empresarios de Tulum y la Riviera Maya acudieron a San Lázaro para manifestar su rechazo al alza del DNR y solicitar una revisión de la carga fiscal, mientras que diversos sectores urgen la intervención federal y advierten a la SHCP.

Velocidad

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