Pierden 6 mmdp hoteleros de QR

Los empresarios hoteleros de Quintana Roo registran pérdidas por 6,000 millones de pesos, además del cierre de hoteles y negocios, según indican los registros recientes. Esta situación surge a raíz del aumento al Derecho de No Inmigrantes (DNR), medida que ha provocado reacciones y advertencias dirigidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las consecuencias económicas.

La cobertura periodística y las reacciones provienen de diversos medios y actores del sector, abarcando desde notas en Plaza de Armas, Diario de Yucatán, El Norte, El Heraldo de México, Diario CAMBIO 22, Cabo Mil Radio, El Diario, Reforma hasta La Region Tamaulipas. Las publicaciones detallan tanto el impacto financiero directo en Quintana Roo como las advertencias sobre la competitividad turística nacional emitidas por figuras como Torruco y organismos como STARC, además del rechazo presentado por empresarios de Tulum y la Riviera Maya en San Lázaro.

Los reportes actuales no especifican las medidas concretas que adoptarán las autoridades federales ante la exigencia de intervención y revisión de la carga fiscal al turismo.