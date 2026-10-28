La RFEF suspende partidos de la Copa del Rey por choque de trenes
La RFEF aplaza 24 encuentros de la Copa del Rey tras un trágico choque ferroviario en Urda.
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Cobertura (8)
- El Betis jugará ante el Navalcarnero el 12 de noviembre, durante el parón de selecciones Mundo Deportivo · hace 3 h
- Suspendida la jornada de Copa tras el accidente de tren Diario AS · hace 3 h
- Federación española aplaza 24 partidos de Copa del Rey tras choque de tren Houston Chronicle · hace 3 h
- ¿Por qué se ha suspendido la jornada de Copa del Rey? DAZN · hace 3 h
- Ramón Alarcón: «Cuando hemos aterrizado ya hemos visto que la suspensión parecía que iba a ser inminente» ABC · hace 3 h
- Bordalás: “Si no corres, cualquiera te pinta la cara” Diario AS · hace 3 h
- Suspendida la jornada de Copa por el trágico accidente en Urda MARCA · hace 3 h
- La RFEF suspende partidos de la Copa del Rey por choque de trenes ESPN Deportes · hace 3 h
El resumen
Veinticuatro partidos de la Copa del Rey han sido aplazados por la Real Federación Española de Fútbol tras un trágico accidente de tren registrado en Urda, según informan medios como ESPN Deportes, MARCA, Diario AS y el Houston Chronicle. La suspensión de la jornada de Copa fue anunciada mientras Ramón Alarcón señalaba que ya vislumbraban la inminencia de la medida al aterrizar, tal como recoge ABC.
Por su parte, Mundo Deportivo detalla que el encuentro entre el Betis y el Navalcarnero ha quedado fijado para el 12 de noviembre, coincidiendo con el parón de selecciones. La cobertura de DAZN plantea cuestionamientos sobre las razones detrás de esta interrupción masiva en el calendario futbolístico.
En paralelo, la información difundida por Diario AS incorpora declaraciones de Bordalás sobre el rendimiento deportivo y la exigencia de correr en los terrenos de juego. Hasta el momento, las fuentes no especifican si habrá más modificaciones en las fechas de los partidos restantes afectados por esta suspensión general de la jornada copera.
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Respuestas rápidas
¿Por qué se ha suspendido la jornada de la Copa del Rey?
La RFEF aplazó los encuentros debido al trágico accidente de tren ocurrido en Urda.
¿Cuándo se jugará el partido entre el Betis y el Navalcarnero?
Ha sido programado para el 12 de noviembre, aprovechando el parón de selecciones.
¿Cuántos partidos de la Copa del Rey fueron aplazados?
La federación española aplazó un total de 24 partidos a raíz del choque ferroviario.
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