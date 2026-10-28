La RFEF suspende partidos de la Copa del Rey por choque de trenes

Veinticuatro partidos de la Copa del Rey han sido aplazados por la Real Federación Española de Fútbol tras un trágico accidente de tren registrado en Urda, según informan medios como ESPN Deportes, MARCA, Diario AS y el Houston Chronicle. La suspensión de la jornada de Copa fue anunciada mientras Ramón Alarcón señalaba que ya vislumbraban la inminencia de la medida al aterrizar, tal como recoge ABC.

Por su parte, Mundo Deportivo detalla que el encuentro entre el Betis y el Navalcarnero ha quedado fijado para el 12 de noviembre, coincidiendo con el parón de selecciones. La cobertura de DAZN plantea cuestionamientos sobre las razones detrás de esta interrupción masiva en el calendario futbolístico.

En paralelo, la información difundida por Diario AS incorpora declaraciones de Bordalás sobre el rendimiento deportivo y la exigencia de correr en los terrenos de juego. Hasta el momento, las fuentes no especifican si habrá más modificaciones en las fechas de los partidos restantes afectados por esta suspensión general de la jornada copera.