LaLiga multa con 602 euros a Barcelona por el caso Julián Álvarez

La cobertura de medios como ESPN Deportes, Diario AS, Sports Illustrated y Yahoo detalla que la sanción responde al cortejo e intento de negociación de manera irregular con el jugador, generando reacciones sobre la cuantía de la medida. La situación afecta al club azulgrana con el pago de dicha penalización y mantiene la atención sobre las repercusiones normativas en el ámbito deportivo.