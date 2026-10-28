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LaLiga multa con 602 euros a Barcelona por el caso Julián Álvarez

Una sanción de 602 euros recae sobre el FC Barcelona por negociar de forma irregular con Julián Álvarez tras la denuncia del Atlético.

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  • Clave informativa: LaLiga multa con 602 euros a Barcelona por el caso Julián Álvarez
  • Punto central: Una sanción de 602 euros recae sobre el FC Barcelona por negociar de forma irregular con Julián Álvarez tras la denuncia del Atlético.
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El resumen

La cobertura de medios como ESPN Deportes, Diario AS, Sports Illustrated y Yahoo detalla que la sanción responde al cortejo e intento de negociación de manera irregular con el jugador, generando reacciones sobre la cuantía de la medida. La situación afecta al club azulgrana con el pago de dicha penalización y mantiene la atención sobre las repercusiones normativas en el ámbito deportivo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 57 min.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuál es el importe de la multa al Barcelona?

La sanción económica es de 602 euros.

¿Qué entidad denunció al club?

El Atlético presentó la denuncia correspondiente.

¿A qué se debe la sanción?

Se debe a negociaciones irregulares y al cortejo hacia Julián Álvarez.

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