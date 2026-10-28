LaLiga multa con 602 euros a Barcelona por el caso Julián Álvarez
Una sanción de 602 euros recae sobre el FC Barcelona por negociar de forma irregular con Julián Álvarez tras la denuncia del Atlético.
- Clave informativa: LaLiga multa con 602 euros a Barcelona por el caso Julián Álvarez
- Punto central: Una sanción de 602 euros recae sobre el FC Barcelona por negociar de forma irregular con Julián Álvarez tras la denuncia del Atlético.
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El resumen
La cobertura de medios como ESPN Deportes, Diario AS, Sports Illustrated y Yahoo detalla que la sanción responde al cortejo e intento de negociación de manera irregular con el jugador, generando reacciones sobre la cuantía de la medida. La situación afecta al club azulgrana con el pago de dicha penalización y mantiene la atención sobre las repercusiones normativas en el ámbito deportivo.
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Cobertura (6)
- Guerra Barça-Atleti: el club azulgrana recurrirá la sanción de 602 euros de la RFEF Libertad Digital · hace 3 h
- El FC Barcelona recibe una sanción de chiste por cortejar a Julián Álvarez Yahoo · hace 3 h
- La RFEF multó al Barcelona con 602 euros por negociar de forma irregular con Julián Álvarez » Cholila Online · hace 3 h
- Multa de 602 euros al Barcelona por el caso Julián Alvarez Diario AS · hace 3 h
- La ridícula multa que pagará el Barcelona tras la denuncia del Atlético por el caso Julián Álvarez Sports Illustrated · hace 3 h
- LaLiga multa con 602 euros a Barcelona por el caso Julián Álvarez ESPN Deportes · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es el importe de la multa al Barcelona?
La sanción económica es de 602 euros.
¿Qué entidad denunció al club?
El Atlético presentó la denuncia correspondiente.
¿A qué se debe la sanción?
Se debe a negociaciones irregulares y al cortejo hacia Julián Álvarez.
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