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El junte viral de Selena Gomez y Demi Lovato (imágenes)

Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran casi 20 años después para recrear la portada de 'Programa de Protección para Princesas' y lanzar un nuevo blush.

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Respuestas rápidas

¿Qué recrearon Selena Gomez y Demi Lovato?

Recrearon la portada de 'Programa de Protección para Princesas' y su etapa en Disney.

¿De qué trata el reencuentro comercial?

Se trata del lanzamiento de un blush titulado "Delena de Rare Beauty".

¿Qué medios cubren el evento?

Medios como ABC Noticias, Debate, Quién, Grupo Animal y Remolacha han difundido las imágenes.

El resumen

La reunión viral entre Selena Gomez y Demi Lovato ha acaparado la atención mediática al recrear su etapa en Disney y el icónico estilo que los seguidores recuerdan como &quot;Delena&quot;. La cobertura de medios como ABC Noticias, Debate, Quién, Grupo Animal y Remolacha destaca que este reencuentro no es solo nostálgico, sino que incluye un lanzamiento comercial titulado &quot;Delena de Rare Beauty&quot;, un producto de tipo blush que une las marcas y la imagen de ambas celebridades.

Los reportes actuales se limitan a mostrar las imágenes del junte viral y la presentación del producto, sin que la información disponible detalle planes adicionales sobre futuras colaboraciones conjuntas en la música o la actuación más allá de esta campaña de belleza.

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