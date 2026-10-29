El junte viral de Selena Gomez y Demi Lovato (imágenes)
Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran casi 20 años después para recrear la portada de 'Programa de Protección para Princesas' y lanzar un nuevo blush.
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Respuestas rápidas
¿Qué recrearon Selena Gomez y Demi Lovato?
Recrearon la portada de 'Programa de Protección para Princesas' y su etapa en Disney.
¿De qué trata el reencuentro comercial?
Se trata del lanzamiento de un blush titulado "Delena de Rare Beauty".
¿Qué medios cubren el evento?
Medios como ABC Noticias, Debate, Quién, Grupo Animal y Remolacha han difundido las imágenes.
El resumen
La reunión viral entre Selena Gomez y Demi Lovato ha acaparado la atención mediática al recrear su etapa en Disney y el icónico estilo que los seguidores recuerdan como "Delena". La cobertura de medios como ABC Noticias, Debate, Quién, Grupo Animal y Remolacha destaca que este reencuentro no es solo nostálgico, sino que incluye un lanzamiento comercial titulado "Delena de Rare Beauty", un producto de tipo blush que une las marcas y la imagen de ambas celebridades.
Los reportes actuales se limitan a mostrar las imágenes del junte viral y la presentación del producto, sin que la información disponible detalle planes adicionales sobre futuras colaboraciones conjuntas en la música o la actuación más allá de esta campaña de belleza.
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Cobertura (5)
- Selena Gomez y Demi Lovato recrean portada de 'Programa de Protección para Princesas' ABC Noticias · hace 14 h
- Delena” está de vuelta: así lucían Selena Gomez y Demi Lovato en Disney y cómo se ven casi 20 años después Debate · hace 14 h
- La dupla icónica está de regreso, pero esta vez en forma de blush: Delena de Rare Beauty Quién · hace 14 h
- De Disney al ‘glow’ perfecto: Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran para lanzar un blush Grupo Animal · hace 14 h
- El junte viral de Selena Gomez y Demi Lovato (imágenes) Remolacha · hace 14 h
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