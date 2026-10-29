El junte viral de Selena Gomez y Demi Lovato (imágenes)

La reunión viral entre Selena Gomez y Demi Lovato ha acaparado la atención mediática al recrear su etapa en Disney y el icónico estilo que los seguidores recuerdan como "Delena". La cobertura de medios como ABC Noticias, Debate, Quién, Grupo Animal y Remolacha destaca que este reencuentro no es solo nostálgico, sino que incluye un lanzamiento comercial titulado "Delena de Rare Beauty", un producto de tipo blush que une las marcas y la imagen de ambas celebridades.

Los reportes actuales se limitan a mostrar las imágenes del junte viral y la presentación del producto, sin que la información disponible detalle planes adicionales sobre futuras colaboraciones conjuntas en la música o la actuación más allá de esta campaña de belleza.