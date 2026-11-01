Hallan muerta a una joven madre que estaba de vacaciones en Albania; su pequeña de 2 años estaba a su lado

Una joven de 25 años fue encontrada sin vida en un apartamento durante sus vacaciones en Albania, con su hija de dos años ubicada a su lado. La cobertura de este suceso se registra en medios como Yahoo en Español Vida y Estilo, Nuevo Diario Web, Diario UNO, Clarin.com y Primera Hora.

Los reportes publicados detallan la tragedia ocurrida en el extranjero, donde la menor fue encontrada junto a la madre fallecida, generando conmoción y expresiones de dolor replicadas en las distintas publicaciones informativas. La información disponible se limita al hallazgo de ambas en el lugar de los hechos, sin que las fuentes consultadas especifiquen hasta el momento las causas del fallecimiento ni los detalles posteriores sobre la situación de la menor o las gestiones diplomáticas.