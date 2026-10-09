Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos
Corea del Sur retira a su embajador en Ucrania en medio de una crisis diplomática por prisioneros norcoreanos.
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El resumen
Corea del Sur ha decidido llamar a consultas y retirar a su embajador en Ucrania, desatando una creciente tensión bilateral a raíz de un conflicto diplomático. La disputa gira en torno a un incidente en el que se vieron involucrados soldados norcoreanos y la posterior gestión del traslado de prisioneros de esa nacionalidad.
La medida diplomática se produce tras un desacuerdo directo entre Seúl y Kiev. Diversos medios internacionales, entre ellos Notimérica, teleSUR, Vietnam.vn, AP News e Infobae, han registrado la retirada del diplomático surcoreano como respuesta a la polémica desatada por la situación de los combatientes norcoreanos capturados o involucrados en la zona del conflicto.
La cobertura actual no especifica cuáles serán los pasos concretos que tomarán los gobiernos de ambos países para resolver la crisis diplomática ni detalla el estado actual de los prisioneros involucrados.
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Cobertura (5)
- Corea del Sur llama a consultas a su embajador en Ucrania por la polémica sobre el traslado de soldados norcoreanos Notimérica · hace 10 h
- Corea del Sur retira a su embajador en Ucrania tras conflicto diplomático teleSUR · hace 10 h
- Corea del Sur retira a su embajador en Ucrania por un incidente en el que se vieron involucrados dos soldados norcoreanos. Vietnam.vn · hace 10 h
- Corea del Sur retirará a su embajador en Ucrania por una disputa sobre prisioneros norcoreanos AP News · hace 10 h
- Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos Infobae · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Qué medida tomó Corea del Sur respecto a Ucrania?
Corea del Sur llamó a consultas y retiró a su embajador en Ucrania.
¿Cuál es el motivo de la tensión diplomática?
La crisis surge por una disputa en torno a prisioneros norcoreanos y un incidente en el que se vieron involucrados soldados de ese país.
¿Qué medios han informado sobre el conflicto?
La noticia ha sido difundida por Notimérica, teleSUR, Vietnam.vn, AP News e Infobae.
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