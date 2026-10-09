Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos

Corea del Sur ha decidido llamar a consultas y retirar a su embajador en Ucrania, desatando una creciente tensión bilateral a raíz de un conflicto diplomático. La disputa gira en torno a un incidente en el que se vieron involucrados soldados norcoreanos y la posterior gestión del traslado de prisioneros de esa nacionalidad.

La medida diplomática se produce tras un desacuerdo directo entre Seúl y Kiev. Diversos medios internacionales, entre ellos Notimérica, teleSUR, Vietnam.vn, AP News e Infobae, han registrado la retirada del diplomático surcoreano como respuesta a la polémica desatada por la situación de los combatientes norcoreanos capturados o involucrados en la zona del conflicto.

La cobertura actual no especifica cuáles serán los pasos concretos que tomarán los gobiernos de ambos países para resolver la crisis diplomática ni detalla el estado actual de los prisioneros involucrados.