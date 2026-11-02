Estampida en fiesta de boda de popular tiktoker deja dos muertos y 18 heridos
Una estampida en la celebración previa a la boda de un popular tiktoker en Pakistán deja dos muertos y 18 heridos.
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El resumen
Dos personas murieron y 18 resultaron heridas tras producirse una estampida durante una celebración previa al enlace matrimonial de un popular creador de contenido en Pakistán. El incidente ocurrió en medio del evento festivo, generando una situación de caos entre los asistentes.
La cobertura informativa señala de manera general las víctimas mortales y los heridos, mientras que algunos medios añaden que el tiktoker huyó del país tras sortear vehículos y motocicletas. Los reportes no especifican los detalles exactos sobre cómo se desencadenó la estampida ni el paradero actual del creador de contenido más allá de su huida.
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Cobertura (5)
- Dos muertos y 18 heridos en una estampida durante una celebración previa a la boda de un popular tiktoker en Pakistán El Mundo · hace 2 h
- Dos muertos y 18 heridos en una estampida en la boda de un popular tiktoker en Pakistán ABC · hace 2 h
- La boda de un tiktoker acaba en estampida: dos muertos, 18 heridos y el creador huye de Pakistán Qué.es · hace 2 h
- Huye el 'tiktoker' paquistaní que provocó dos muertos en su boda al sortear coches y motos Libertad Digital · hace 2 h
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Respuestas rápidas
¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas?
Dos personas murieron y 18 resultaron heridas en el suceso.
¿Dónde ocurrió el incidente?
Los hechos ocurrieron en Pakistán, durante una celebración previa a una boda.
¿Qué sucedió con el tiktoker?
Según la cobertura, el creador de contenido huyó de Pakistán sorteando vehículos y motocicletas.
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