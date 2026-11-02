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Estampida en fiesta de boda de popular tiktoker deja dos muertos y 18 heridos

Una estampida en la celebración previa a la boda de un popular tiktoker en Pakistán deja dos muertos y 18 heridos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
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El resumen

Dos personas murieron y 18 resultaron heridas tras producirse una estampida durante una celebración previa al enlace matrimonial de un popular creador de contenido en Pakistán. El incidente ocurrió en medio del evento festivo, generando una situación de caos entre los asistentes.

La cobertura informativa señala de manera general las víctimas mortales y los heridos, mientras que algunos medios añaden que el tiktoker huyó del país tras sortear vehículos y motocicletas. Los reportes no especifican los detalles exactos sobre cómo se desencadenó la estampida ni el paradero actual del creador de contenido más allá de su huida.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas?

Dos personas murieron y 18 resultaron heridas en el suceso.

¿Dónde ocurrió el incidente?

Los hechos ocurrieron en Pakistán, durante una celebración previa a una boda.

¿Qué sucedió con el tiktoker?

Según la cobertura, el creador de contenido huyó de Pakistán sorteando vehículos y motocicletas.

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