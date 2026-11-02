Estampida en fiesta de boda de popular tiktoker deja dos muertos y 18 heridos

Dos personas murieron y 18 resultaron heridas tras producirse una estampida durante una celebración previa al enlace matrimonial de un popular creador de contenido en Pakistán. El incidente ocurrió en medio del evento festivo, generando una situación de caos entre los asistentes.

La cobertura informativa señala de manera general las víctimas mortales y los heridos, mientras que algunos medios añaden que el tiktoker huyó del país tras sortear vehículos y motocicletas. Los reportes no especifican los detalles exactos sobre cómo se desencadenó la estampida ni el paradero actual del creador de contenido más allá de su huida.