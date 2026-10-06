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Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activaron su pacto de defensa y preparan el despliegue de tropas en territorio saudita

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan un pacto de defensa y despliegan tropas ante la creciente amenaza de los hutíes.

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El resumen

La seguridad regional de Arabia Saudita está en juego tras la activación de un pacto de defensa militar con Turquía y Pakistán. Esta medida implica el despliegue de tropas extranjeras en territorio saudita para responder a los ataques de los hutíes.

La urgencia de la acción quedó reflejada en una reunión de emergencia entre las tres naciones. DW.com y France 24 subrayan que esta movilización es una respuesta directa a la escalada de violencia hutí.

Mientras Infobae y El Correo confirman el envío de tropas, sana.sy señala que Riad busca aprovechar este momento para impulsar la institucionalización de la denominada Alianza de La Meca. La atención se centra ahora en las implicaciones tácticas de esta alianza militar y en cómo se ejecutará la integración de las fuerzas turcas y pakistaníes en suelo saudita frente a la amenaza activa.

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Respuestas rápidas

¿Qué países participan en el pacto de defensa?

Los países involucrados son Arabia Saudita, Turquía y Pakistán.

¿Cuál es el motivo de la activación de la alianza?

La medida responde a la escalada de violencia y los ataques perpetrados por los hutíes.

¿Cómo se llama la alianza que Riad busca institucionalizar?

Se trata de la Alianza de La Meca.

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Arabia Saudita Turquía Pakistán Hutíes Alianza de La Meca

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