Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activaron su pacto de defensa y preparan el despliegue de tropas en territorio saudita

La seguridad regional de Arabia Saudita está en juego tras la activación de un pacto de defensa militar con Turquía y Pakistán. Esta medida implica el despliegue de tropas extranjeras en territorio saudita para responder a los ataques de los hutíes.

La urgencia de la acción quedó reflejada en una reunión de emergencia entre las tres naciones. DW.com y France 24 subrayan que esta movilización es una respuesta directa a la escalada de violencia hutí.

Mientras Infobae y El Correo confirman el envío de tropas, sana.sy señala que Riad busca aprovechar este momento para impulsar la institucionalización de la denominada Alianza de La Meca. La atención se centra ahora en las implicaciones tácticas de esta alianza militar y en cómo se ejecutará la integración de las fuerzas turcas y pakistaníes en suelo saudita frente a la amenaza activa.