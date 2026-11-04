El Reporte Ponce: Cuauhtémoc volverá a jugar con América

El reporte indica que Cuauhtémoc Blanco volverá a jugar con el América, uniéndose al Juego de Leyendas programado para disputarse contra el Atlético de Madrid. La información surge tras los anuncios publicados por medios como Récord y el sitio oficial del club, marcando el momento actual de la tendencia.

La cobertura detalla la lista completa de jugadores que integrarán al equipo azulcrema en este encuentro en Puebla. Entre los nombres confirmados por medios como El Heraldo de Puebla, El Sol de México, Infobae y TUDN se encuentran Miguel Layún, Adrián Chávez, Germán Villa y Oribe Peralta, quienes también volverán a defender los colores del América.

Las publicaciones actuales no especifican la fecha exacta en la que se llevará a encuentra el partido ni los detalles sobre la venta de boletos o la alineación titular que saltará a la cancha frente al Atlético de Madrid.