Las rotaciones que prepara Guillermo Almada para el América vs. Xolos del Apertura 2026
El América llega a su duelo pendiente ante Xolos con rotaciones obligadas y la urgencia de defender el liderato en el Apertura 2026.
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El resumen
Los aficionados del América resienten un ajuste inusual en el planteamiento del equipo para el partido de mitad de semana en el Estadio Banorte, donde las Águilas buscan defender el liderato rumbo a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Esta reestructuración en el once titular responde de manera directa a la reciente derrota del club y a las bajas físicas registradas en la plantilla, destacando la situación de Alejandro Zendejas, quien encendió las alarmas al salir lesionado del duelo frente al Atlas y entrenar por separado bajo la supervisión del cuerpo técnico.
La cobertura de medios especializados como Águilas Monumental, Récord, ESPN Deportes y AS México pone el foco en las decisiones tomadas por Guillermo Almada, quien sacude a las Águilas e implementa rotaciones y variantes tácticas para afrontar este compromiso aplazado de la jornada 7. Por su parte, Xolos de Tijuana se presenta al encuentro tras registrar un empate y con declaraciones de Toño Rodríguez advirtiendo que el conjunto fronterizo tiene todo que ganar y nada que perder en este enfrentamiento reprogramado que ha acaparado la atención de múltiples plataformas de transmisión en vivo y televisión.
La información disponible hasta el momento no especifica el alcance definitivo de las molestias físicas de los jugadores en duda ni los detalles finales de las alineaciones confirmadas para el silbatazo inicial en el inmueble.
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Respuestas rápidas
¿Por qué juegan América y Xolos a mitad de semana?
El encuentro corresponde a un partido pendiente y reprogramado de la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
¿Cuál es la situación de Alejandro Zendejas en el América?
El jugador salió lesionado del duelo ante el Atlas y ha entrenado por separado, lo que generó dudas sobre su participación frente a Tijuana.
¿Qué se sabe de las alineaciones y el arbitraje?
Las coberturas de medios y fuentes oficiales detallan la preparación de rotaciones por parte del cuerpo técnico, aunque las alineaciones definitivas se revelan conforme al protocolo del partido.
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