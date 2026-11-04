Owono, portero del Andorra: "Los días más difíciles de mi vida"
El fútbol español conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel tras un choque accidental con el portero Jesús Owono durante un partido.
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El resumen
Un funeral en Navahermosa ha marcado la despedida de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien falleció tras recibir un impacto durante un encuentro de segunda división española. El suceso se originó por un choque en el campo, descrito por HOLA como un brutal rodillazo, que terminó con la vida del futbolista. Jesús Owono, portero del Andorra y protagonista del encontronazo, ha expresado a través de una carta y declaraciones recogidas por BBC y Univision que atraviesa los días más difíciles de su vida y siente un dolor enorme. La familia del fallecido ha solicitado tranquilidad para vivir el duelo, mientras que MARCA reporta promesas de apoyo económico para la hija del jugador.
La respuesta institucional ha sido inmediata. Luis de la Fuente y Florentino Pérez asistieron al entierro, mientras que el sindicato de futbolistas españoles y diversos jugadores han solicitado la suspensión de la jornada. Como gesto de solidaridad, Las Palmas jugará este domingo utilizando los colores del Tenerife. Existen focos de tensión respecto a la gestión del incidente.
El Chicago Tribune y The Morning Call señalan dudas sobre el tratamiento de emergencia recibido por el futbolista, mientras que EL PAÍS analiza la línea divisoria entre un lance del juego y un posible delito penal. La situación legal y médica sigue abierta. El informe preliminar de la autopsia ya ha revelado pistas sobre la causa de muerte, pero el Comité de Disciplina ha aplazado la decisión sobre la sanción a Owono. La investigación continúa para esclarecer los detalles exactos del fatal choque.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes asistieron al funeral de Jesús de Miguel?
Entre los asistentes se encontraban Luis de la Fuente y Florentino Pérez, además de familiares y compañeros del jugador.
¿Cuál es la situación actual de Jesús Owono?
El portero del Andorra ha manifestado su dolor público y el Comité de Disciplina ha aplazado la decisión sobre su posible sanción.
¿Qué medidas se han tomado en el fútbol español?
El sindicato de futbolistas ha pedido aplazar la jornada y el equipo de Las Palmas jugará con los colores del Tenerife en señal de duelo.
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