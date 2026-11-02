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Conmoción en España: sufrió un paro cardíaco tras brutal choque y suspenden el partido

El fútbol español se encuentra de luto tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Conmoción en España: sufrió un paro cardíaco tras brutal choque y suspenden el partido
  • Punto central: El fútbol español se encuentra de luto tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel.
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El resumen

Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ha muerto después de sufrir una parada cardíaca tras un fuerte choque con el portero rival durante un partido de fútbol en España. La cobertura informativa detalla que el incidente ocurrió en un encuentro entre el Tenerife y el Andorra, el cual fue suspendido de mutuo acuerdo entre todas las partes cuando restaban dos minutos por jugarse, tras el dramático desplome del deportista en el campo.

Diversos medios internacionales y locales, incluidos el CD Tenerife, MARCA, ESPN Deportes y Diario AS, informaron sobre el suceso, registrando inicialmente momentos de angustia, un empeoramiento neurológico y su ingreso grave en la unidad de cuidados intensivos antes de confirmarse su fallecimiento mediante un comunicado oficial del club. Los reportes describen la acción como un choque brusco que incluyó un impacto con la pierna en alto y uso de fuerza excesiva por parte del arquero adversario, situación que generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo español.

Las publicaciones actuales no especifican las medidas disciplinarias posteriores ni los detalles adicionales sobre las investigaciones arbitrales o de las autoridades deportivas respecto a la jugada exacta que derivó en la tragedia.

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Cobertura (20)

Respuestas rápidas

¿Quién era Jesús de Miguel?

Era un delantero y jugador del CD Tenerife, recordado también como uno de los héroes del ascenso del equipo.

¿Por qué se suspendió el partido?

El encuentro fue suspendido de mutuo acuerdo a falta de dos minutos para el final, tras el paro cardíaco y desplome del futbolista en el campo.

¿Qué ocurrió en la jugada del choque?

La cobertura señala que se produjo un impacto brusco con la pierna en alto por parte del portero rival hacia el delantero.

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Jesús de Miguel CD Tenerife Fútbol España Andorra

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