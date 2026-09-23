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Javier Aguirre es nuevo entrenador del Valencia

Javier Aguirre regresa a La Liga para asumir la dirección técnica del Valencia.

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El resumen

Javier Aguirre ha sido confirmado como el nuevo entrenador del Valencia tras concluir su etapa al frente de la selección de México en el Mundial. Su llegada se produce para dirigir al club en su situación actual, sucediendo a su etapa con el combinado nacional mexicano y marcando su retorno a los banquillos de la liga española.

El nombramiento ha generado reacciones y mensajes públicos, como el enviado por Aguirre a Rafa Márquez, así como declaraciones institucionales sobre los objetivos deportivos y la autonomía del club bajo la gestión de Meriton, según recogen medios especializados. La cobertura periodística destaca también el entusiasmo del estratega por asumir el banquillo, su explicación de que dirigir constituye una adicción y los detalles sobre su decisión de aceptar el cargo en lugar de una selección mundialista.

Asimismo, las publicaciones repasan sus momentos anteriores en España, el contexto sobre su reencuentro con figuras como Anthony Gordon y Bellingham, y las advertencias de un ex segundo entrenador sobre su carácter firme. Los próximos pasos se centrarán en su debut al frente del equipo y en el desempeño del Valencia bajo su dirección técnica en el campeonato español.

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Respuestas rápidas

¿Quién es el nuevo entrenador del Valencia?

Javier Aguirre ha asumido la dirección técnica del Valencia tras su paso por la selección de México en el Mundial.

¿Qué cargo ocupaba Javier Aguirre anteriormente?

Dirigió a la selección de México en el Mundial y previamente rechazó a una selección mundialista antes de fichar por el club español.

¿Qué han señalado los dirigentes del Valencia sobre su llegada?

Braulio Vázquez se ha referido a los objetivos y a la situación deportiva del equipo bajo la gestión de Meriton.

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