Muere jugador de CD Tenerife Jesús de Miguel tras choque en partido
La muerte del futbolista Jesús de Miguel tras un choque en el campo genera reacciones en el deporte español.
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El resumen
Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, falleció tras sufrir un paro cardíaco a causa de un fuerte golpe recibido durante un partido tras un choque con el arquero rival Jesús Owono. La noticia ha provocado el aplazamiento de partidos de la Copa del Rey y reacciones de despedida por parte de clubes como el Barcelona y el Real Madrid, además del mensaje público del presidente del club Andorra, Piqué.
La cobertura de medios como EL PAÍS y ESPN Deportes señala que la Policía ha abierto diligencias judiciales y una investigación a Jesús Owono por presunto homicidio imprudente. Paralelamente, Diario AS reporta que Owono ha cerrado sus redes sociales tras el trágico suceso.
Las investigaciones policiales continúan abiertas para esclarecer los hechos judiciales derivados del choque, mientras las instituciones deportivas y los clubes gestionan la reprogramación de los encuentros aplazados de la Copa del Rey.
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Cobertura (14)
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- La Policía abre diligencias judiciales a Jesús Owono por homicidio imprudente tras la muerte de Jesús de Miguel EL PAÍS · hace 6 h
- Muere Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife español, tras un choque en el campo de juego con el arquero rival BBC · hace 6 h
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- Muere futbolista español por paro cardíaco tras golpe recibido en un partido El Nuevo Día · hace 6 h
- Barcelona, Real Madrid, Piqué y más despiden a Jesús de Miguel ESPN Deportes · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién era Jesús de Miguel?
Era un futbolista del CD Tenerife cuya muerte se produjo tras un choque en el campo de juego con el arquero rival.
¿Por qué se han aplazado partidos?
Los encuentros de la Copa del Rey fueron aplazados a raíz del fallecimiento del futbolista.
¿Qué medidas ha tomado la policía respecto al caso?
La Policía abrió diligencias judiciales y una investigación a Jesús Owono por homicidio imprudente tras el fallecimiento.
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