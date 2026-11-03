Muere jugador de CD Tenerife Jesús de Miguel tras choque en partido

Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, falleció tras sufrir un paro cardíaco a causa de un fuerte golpe recibido durante un partido tras un choque con el arquero rival Jesús Owono. La noticia ha provocado el aplazamiento de partidos de la Copa del Rey y reacciones de despedida por parte de clubes como el Barcelona y el Real Madrid, además del mensaje público del presidente del club Andorra, Piqué.

La cobertura de medios como EL PAÍS y ESPN Deportes señala que la Policía ha abierto diligencias judiciales y una investigación a Jesús Owono por presunto homicidio imprudente. Paralelamente, Diario AS reporta que Owono ha cerrado sus redes sociales tras el trágico suceso.

Las investigaciones policiales continúan abiertas para esclarecer los hechos judiciales derivados del choque, mientras las instituciones deportivas y los clubes gestionan la reprogramación de los encuentros aplazados de la Copa del Rey.