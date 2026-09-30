Muere Jorge Kahwagi, boxeador y ex de famosas como Marlene Favela y Ana Bárbara

La cobertura mediática aborda de manera simultánea su trayectoria multifacética y la revelación sobre la causa de su fallecimiento, un aspecto detallado por plataformas como Univision y The Arizona Republic a partir de los reportes iniciales. A pesar de la difusión de su deceso por parte de fuentes como ESPN Deportes, Yahoo, Dallas News y Reforma, los detalles específicos sobre los acontecimientos exactos previos a su muerte y las circunstancias completas del suceso continúan limitados dentro de los titulares disponibles.