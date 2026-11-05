Franco Mastantuono rompe el cascarón

Un gol tardío de Franco Mastantuono puso fin a una racha de 52 días sin ganar para la Fiorentina. El delantero argentino, junto a Pellegrino, se consolidó como uno de los goleadores del equipo en el encuentro que resultó en victoria para el club italiano.

Clarin.com señala que este desempeño permitió a Mastantuono igualar una marca en la Serie A que pertenecía a Alexandre Pato y que se mantenía vigente desde hace casi 20 años. El jugador ha logrado reencontrarse con su nivel de fútbol tras este resultado.

El protagonismo argentino fue determinante para el triunfo de la Fiorentina según TyC Sports, marcando un punto de giro en el desempeño reciente del equipo y el desarrollo individual de Mastantuono.