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Barcelona SC y Liga de Quito empatan por Liga Ecuabet en el Monumental en un duelo con dos expulsados

Barcelona SC y Liga de Quito empataron en el Monumental en un duelo picante con dos expulsados.

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Cobertura (7)

El resumen

Barcelona SC y Liga de Quito igualaron en el estadio Monumental en un emocionante partido de la Liga Ecuabet que dejó a ambos equipos fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores. El encuentro se caracterizó por ser un duelo picante con dos expulsados y acciones polémicas sobre el final, incluyendo un gol anulado a Liga de Quito sobre la hora que generó cuestionamientos en la cobertura.

Tras el pitazo final, las reacciones de los protagonistas reflejaron posturas encontradas sobre el desarrollo y el resultado del juego. Por un lado, Gustavo Álvarez declaró que un factor les impidió ganar el encuentro.

Por otro lado, Pablo Trobbiani expresó estar orgulloso de sus jugadores y manifestó tenerle mucha fe al equipo, según recogen los medios especializados. Los reportes actuales no detallan con precisión los fundamentos reglamentarios específicos detrás de la anulación del gol postrero de Liga de Quito ni especifican las identidades de los dos jugadores expulsados durante el desarrollo del encuentro en el escenario deportivo de Guayaquil.

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Respuestas rápidas

¿Cómo terminó el partido entre Barcelona SC y Liga de Quito?

El encuentro finalizó en empate en el estadio Monumental.

¿Qué incidentes destacados ocurrieron durante el partido?

El duelo contó con dos expulsados y una jugada polémica sobre la hora que derivó en un gol anulado a Liga de Quito.

¿En qué situación deja este resultado a ambos equipos en la tabla?

La cobertura señala que ambos clubes se encuentran fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

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