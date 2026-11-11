Charlyn Corral, Hugo Sánchez y Chaco Gimenez se robaron la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional

Cinco artículos informan sobre la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional celebrada en Pachuca, donde figuras como Charlyn Corral, Hugo Sánchez y Chaco Giménez se robaron el evento. La cobertura de medios como Mediotiempo, TUDN, Los Angeles Times, MARCA y Yahoo documenta las reacciones, declaraciones y firmas de autógrafos de personajes destacados como Bebeto, Quirarte y Fernando Torres.

Los reportes detallan momentos específicos, tales como la gratitud expresada por Chaco Giménez durante su inducción y la mención de goles blancos vinculados a Hugo Sánchez y Davor Suker. Asimismo, la presencia de Fernando Torres marcó parte de la jornada en la que los homenajeados compartieron con los asistentes.

Los textos publicados no especifican las fechas de los siguientes eventos oficiales del Salón de la Fama ni los detalles de las futuras inducciones, limitándose a reportar los acontecimientos de la ceremonia actual.