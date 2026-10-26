América: ¿Por qué no fue expulsado Carlos Álvarez?

La jugada protagonizada por Carlos Álvarez durante el partido entre el América y Pachuca provocó intensos reclamos de tarjeta roja por parte de los jugadores rivales. La cobertura de medios como Facebook, Al Bat, Sports Illustrated, Récord y ESPN Deportes señala que la polémica gira en torno a por qué el árbitro no expulsó al jugador tras taparse la boca, cuestionando además la aplicación de la llamada 'Ley Prestianni' en la derrota americanista dentro del torneo Apertura 2026.

Los reportes detallan que el incidente con el VAR encendió los debates sobre un posible arbitraje tendencioso, aunque la información disponible no especifica sanciones oficiales posteriores ni determinaciones reglamentarias definitivas sobre la acción.