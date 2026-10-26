América: ¿Por qué no fue expulsado Carlos Álvarez?
La derrota del América ante Pachuca en el Apertura 2026 genera polémica arbitral por la jugada de Carlos Álvarez.
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El resumen
La jugada protagonizada por Carlos Álvarez durante el partido entre el América y Pachuca provocó intensos reclamos de tarjeta roja por parte de los jugadores rivales. La cobertura de medios como Facebook, Al Bat, Sports Illustrated, Récord y ESPN Deportes señala que la polémica gira en torno a por qué el árbitro no expulsó al jugador tras taparse la boca, cuestionando además la aplicación de la llamada 'Ley Prestianni' en la derrota americanista dentro del torneo Apertura 2026.
Los reportes detallan que el incidente con el VAR encendió los debates sobre un posible arbitraje tendencioso, aunque la información disponible no especifica sanciones oficiales posteriores ni determinaciones reglamentarias definitivas sobre la acción.
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Cobertura (5)
- 🟥 ¿Por qué el árbitro no expulsó a Carlos Álvarez al taparse la boca? 🫢 Facebook · hace 5 h
- Liga MX: ¡Escándalo con el VAR! América vs Pachuca y el penal que encendió el Apertura 2026 Al Bat · hace 5 h
- ¿La ‘Ley Prestianni’ no aplica con el América? La polémica que ocasionó Carlos Álvarez en la derrota contra Pachuca Sports Illustrated · hace 5 h
- ¿Robo del América? Jugadores de Pachuca reclamaban roja para Carlos Álvarez Récord · hace 5 h
- América: ¿Por qué no fue expulsado Carlos Álvarez? ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipos jugaron el partido de la polémica?
El encuentro enfrentó al América contra el Pachuca.
¿Por qué reclaman los jugadores de Pachuca?
Reclamaban tarjeta roja para Carlos Álvarez después de que este se tapara la boca durante una jugada.
¿Qué torneo y temporada abarca este suceso?
Corresponde al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
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