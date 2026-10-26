Charlyn Corral hace historia: gana el Balón de Oro a Delantera del Año
Charlyn Corral gana el Balón de Oro 2026 como mejor delantera y goleadora del año.
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El resumen
El Trofeo Gerd Müller en el Balón de Oro 2026 fue otorgado a Charlyn Corral, distinguiéndola como la mejor delantera y goleadora del año a nivel mundial. Durante la misma ceremonia, Harry Kane también recibió el reconocimiento como mejor delantero, mientras que figuras como Scarlett Camberos recibieron un mensaje de la galardonada.
Las coberturas de medios especializados como OneFootball y TUDN señalan además la presencia de jugadores como Kane y Olise en el top 10 del Balón de Oro, cuyos puestos exactos aún están por conocerse. La cobertura actual se centra en la premiación y el reconocimiento a su trayectoria, sin detallar aún los próximos compromisos deportivos derivados del galardón.
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Cobertura (12)
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- ¡Orgullo mexicano! Charlyn Corral hace historia en el Balón de Oro 2026 TUDN · hace 5 h
- Charlyn Corral, galardonada como Goleadora del Año 2026 Concacaf | Official Website · hace 5 h
- Charlyn Corral y Harry Kane Presumen su premio como mejores delanteros MARCA · hace 5 h
- Charlyn Corral y Harry Kane, los mejores delanteros del mundo FOX Deportes · hace 5 h
- Charlyn Corral gana premio a Mejor Delantera del Mundo; manda mensaje a Scarlett Camberos Récord · hace 5 h
- Kane y Olise, en el top 10 del Balón de Oro: falta conocer sus puestos OneFootball · hace 6 h
- Charlyn Corral gana el Trofeo Gerd Müller como mejor delantera en el Balón de Oro 2026 Sports Illustrated · hace 6 h
- Última hora | Charlyn Corral gana el premio a la mejor goleadora del año en el Balón de Oro 2026 Mediotiempo · hace 6 h
- Charlyn Corral gana Balón de Oro a delantera del año ESPN Deportes · hace 6 h
- Charlyn Corral hace historia: gana el Balón de Oro a Delantera del Año AS México · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué premio ganó Charlyn Corral?
Ganó el Balón de Oro a la mejor delantera, goleadora del año y el Trofeo Gerd Müller en la edición 2026.
¿Quiénes más figuran en la cobertura del Balón de Oro 2026?
Harry Kane y Olise figuran en el top 10 del Balón de Oro, y Charlyn Corral mandó un mensaje a Scarlett Camberos.
¿Qué medios cubren el galardón de Charlyn Corral?
La noticia es cubierta por diversos medios como EL PAÍS, MARCA, ESPN Deportes, AS México, TUDN y FOX Deportes.
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