El Trofeo Gerd Müller en el Balón de Oro 2026 fue otorgado a Charlyn Corral, distinguiéndola como la mejor delantera y goleadora del año a nivel mundial. Durante la misma ceremonia, Harry Kane también recibió el reconocimiento como mejor delantero, mientras que figuras como Scarlett Camberos recibieron un mensaje de la galardonada.

Las coberturas de medios especializados como OneFootball y TUDN señalan además la presencia de jugadores como Kane y Olise en el top 10 del Balón de Oro, cuyos puestos exactos aún están por conocerse. La cobertura actual se centra en la premiación y el reconocimiento a su trayectoria, sin detallar aún los próximos compromisos deportivos derivados del galardón.