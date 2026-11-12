Las acciones de Nvidia caen mientras la junta directiva evalúa el futuro de Jensen Huang, según informes
Las acciones de Nvidia se desploman tras los informes sobre el posible cese de Jensen Huang.
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Cobertura (11)
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- Accionista demanda a Nvidia y a Jensen Huang por presunto engaño a inversionistas Chicago Tribune · hace 10 h
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- Jensen Huang, el rey de los chips de IA, al borde de ser destituido de Nvidia France 24 · hace 10 h
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- Las acciones de Nvidia se hunden tras informes de que el consejo podría destituir a Jensen Huang Yahoo Finanzas · hace 10 h
- La infidelidad de Jensen Huang pone a su esposa bajo el reflector The New York Times · hace 10 h
- Las acciones de Nvidia se desploman casi un 8% ante la incertidumbre sobre el futuro de Jensen Huang El Mundo · hace 10 h
- Nvidia valdría un 25% menos sin Jensen Huang como director ejecutivo, según Yorkville Ives Yahoo Finanzas · hace 10 h
- Accionista demanda a Nvidia y a Jensen Huang por presunto engaño a inversionistas New Haven Register · hace 10 h
- Relación extramarital de CEO de Nvidia tiene implicaciones globales Chicago Tribune · hace 10 h
El resumen
Las acciones de Nvidia sufrieron un desplome de casi el 8 por ciento, reflejando una caída vinculada directamente a la incertidumbre generada en torno a la permanencia de su director ejecutivo, Jensen Huang, en el cargo. Este retroceso financiero ocurre al mismo tiempo que la junta directiva evalúa el futuro del máximo dirigente de la compañía tecnológica. La cobertura periodística detalla que la situación del ejecutivo se complica por motivos personales y legales. Diversos medios internacionales, incluyendo informes de Morningstar y The New York Times, señalan que una relación extramarital y su impacto en su esposa han colocado al directivo bajo el escrutinio público con implicaciones globales.
Paralelamente, registros de Chicago Tribune y New Haven Register confirman que un accionista ha presentado una demanda contra Nvidia y contra el propio Jensen Huang bajo el argumento de un presunto engaño a los inversionistas. Los inversionistas y el mercado bursátil figuran entre los principales afectados por la volatilidad y la caída del valor de los títulos. Análisis financieros citados por Yahoo Finanzas, específicamente firmas como Yorkville Ives, estiman que la empresa podría perder una cuarta parte de su valor de mercado si se concreta la salida del director ejecutivo. En paralelo, EL PAÍS y otros medios informativos ya barajan nombres de posibles sustitutos al frente de la compañía, situando a un ingeniero y a la directora financiera entre los candidatos favoritos para relevarlo en el puesto.
La evolución de este escenario empresarial dependerá de las decisiones que tome el consejo de administración sobre la destitución del CEO y del avance en los tribunales de la demanda interpuesta por los accionistas. Las publicaciones actuales no especifican las fechas exactas para la resolución de estos procesos internos ni legales.
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Respuestas rápidas
¿Por qué caen las acciones de Nvidia?
Las acciones se hunden tras los informes de que el consejo directivo evalúa la posible destitución de Jensen Huang, agravado por una demanda de accionistas por presunto engaño.
¿Quiénes suenan como posibles sustitutos de Jensen Huang?
La cobertura señala que entre los candidatos favoritos se encuentran un ingeniero y la directora financiera de la compañía.
¿Qué problemas legales enfrenta la directiva?
Un accionista demandó formalmente a Nvidia y a Jensen Huang por un presunto engaño a los inversionistas, de acuerdo con los registros de medios.
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