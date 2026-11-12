Las acciones de Nvidia caen mientras la junta directiva evalúa el futuro de Jensen Huang, según informes

Las acciones de Nvidia sufrieron un desplome de casi el 8 por ciento, reflejando una caída vinculada directamente a la incertidumbre generada en torno a la permanencia de su director ejecutivo, Jensen Huang, en el cargo. Este retroceso financiero ocurre al mismo tiempo que la junta directiva evalúa el futuro del máximo dirigente de la compañía tecnológica. La cobertura periodística detalla que la situación del ejecutivo se complica por motivos personales y legales. Diversos medios internacionales, incluyendo informes de Morningstar y The New York Times, señalan que una relación extramarital y su impacto en su esposa han colocado al directivo bajo el escrutinio público con implicaciones globales.

Paralelamente, registros de Chicago Tribune y New Haven Register confirman que un accionista ha presentado una demanda contra Nvidia y contra el propio Jensen Huang bajo el argumento de un presunto engaño a los inversionistas. Los inversionistas y el mercado bursátil figuran entre los principales afectados por la volatilidad y la caída del valor de los títulos. Análisis financieros citados por Yahoo Finanzas, específicamente firmas como Yorkville Ives, estiman que la empresa podría perder una cuarta parte de su valor de mercado si se concreta la salida del director ejecutivo. En paralelo, EL PAÍS y otros medios informativos ya barajan nombres de posibles sustitutos al frente de la compañía, situando a un ingeniero y a la directora financiera entre los candidatos favoritos para relevarlo en el puesto.

La evolución de este escenario empresarial dependerá de las decisiones que tome el consejo de administración sobre la destitución del CEO y del avance en los tribunales de la demanda interpuesta por los accionistas. Las publicaciones actuales no especifican las fechas exactas para la resolución de estos procesos internos ni legales.