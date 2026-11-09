Sexo, espionaje y chips: el CEO de Nvidia admitió una infidelidad con una presunta espía china y el directorio lo investiga

Wall Street y el sector de la inteligencia artificial se encuentran en alerta luego de que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, admitiera haber mantenido una relación con una supuesta agente de Pekín. Nvidia ha abierto una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar las posibles implicaciones para la seguridad corporativa y nacional.

La cobertura de medios como CNN en Español, BBC, AP News e Infobae detalla que el directorio examina las preocupaciones vinculadas a la inteligencia extranjera y los posibles riesgos derivados de este vínculo. Los reportes indican que la situación pone bajo la lupa al líder del gigante de los microchips en un contexto geopolítico sumamente sensible.

Por el momento, la información disponible se limita a la confirmación de la pesquisa y la admisión de la infidelidad, sin que la cobertura oficial especifique aún sanciones concretas, el alcance exacto de la vulneración de seguridad o las medidas inmediatas que adoptará la compañía.