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El CEO de Nvidia admite una relación extramatrimonial mientras la empresa lo investigará por espionaje extranjero

Nvidia investiga al CEO Jensen Huang por presunto espionaje y romance extramatrimonial, mientras China desmiente las acusaciones de difamación.

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  • Clave informativa: El CEO de Nvidia admite una relación extramatrimonial mientras la empresa lo investigará por espionaje extranjero
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El resumen

Las acusaciones, difundidas por medios como Yahoo, Chicago Tribune y Hartford Courant, señalan que la inteligencia chino habría utilizado un dispositivo de espionaje durante un vínculo afectivo con una supuesta agente. La empresa confirmó que está trabajando con asesores legales y de seguridad para esclarecer los hechos, mientras que las acciones de Nvidia subieron pese a la controversia, según Bloomberg.com. China respondió con una rida institucional, calificando las acusaciones de difamación a través de canales estatales, como lo reporta AP News y San Antonio Express-News.

Paralelamente, redes sociales chinas y medios locales como France 24 han convertido el caso en un debate sobre amor, dinero y espionaje, con un enfoque crítico hacia las acusaciones. Infobae destacó que el expresidente estadounidense Donald Trump respaldó públicamente a Huang, calificándolo de &#039;hombre honorable&#039;. El caso se enmarca en un contexto de creciente regulación de la IA y tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, donde Nvidia, líder en chips para inteligencia artificial, es un blanco estratégico.

La empresa no ha revelado detalles sobre el alcance de la investigación ni posibles consecuencias para su liderazgo.

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Respuestas rápidas

¿Qué está investigando Nvidia exactamente?

La empresa confirma que investiga presuntas actividades de espionaje y relaciones personales del CEO Jensen Huang, según reportes de medios estadounidenses.

¿Cuál es la reacción de China?

China ha desmentido públicamente las acusaciones, calificándolas de difamación a través de canales oficiales, según AP News y San Antonio Express-News.

¿Qué impacto tiene en las acciones de Nvidia?

Según Bloomberg.com, las acciones de la empresa subieron pese a las turbulencias, reflejando una reacción mixta del mercado.

¿Ha hablado Jensen Huang sobre el caso?

Hasta el momento, no se han publicado declaraciones directas del CEO sobre las acusaciones o la investigación interna.

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