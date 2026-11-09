El CEO de Nvidia admite una relación extramatrimonial mientras la empresa lo investigará por espionaje extranjero
Nvidia investiga al CEO Jensen Huang por presunto espionaje y romance extramatrimonial, mientras China desmiente las acusaciones de difamación.
- Clave informativa: El CEO de Nvidia admite una relación extramatrimonial mientras la empresa lo investigará por espionaje extranjero
- Punto central: Nvidia investiga al CEO Jensen Huang por presunto espionaje y romance extramatrimonial, mientras China desmiente las acusaciones de difamación.
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El resumen
Las acusaciones, difundidas por medios como Yahoo, Chicago Tribune y Hartford Courant, señalan que la inteligencia chino habría utilizado un dispositivo de espionaje durante un vínculo afectivo con una supuesta agente. La empresa confirmó que está trabajando con asesores legales y de seguridad para esclarecer los hechos, mientras que las acciones de Nvidia subieron pese a la controversia, según Bloomberg.com. China respondió con una rida institucional, calificando las acusaciones de difamación a través de canales estatales, como lo reporta AP News y San Antonio Express-News.
Paralelamente, redes sociales chinas y medios locales como France 24 han convertido el caso en un debate sobre amor, dinero y espionaje, con un enfoque crítico hacia las acusaciones. Infobae destacó que el expresidente estadounidense Donald Trump respaldó públicamente a Huang, calificándolo de 'hombre honorable'. El caso se enmarca en un contexto de creciente regulación de la IA y tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, donde Nvidia, líder en chips para inteligencia artificial, es un blanco estratégico.
La empresa no ha revelado detalles sobre el alcance de la investigación ni posibles consecuencias para su liderazgo.
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Cobertura (14)
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Respuestas rápidas
¿Qué está investigando Nvidia exactamente?
La empresa confirma que investiga presuntas actividades de espionaje y relaciones personales del CEO Jensen Huang, según reportes de medios estadounidenses.
¿Cuál es la reacción de China?
China ha desmentido públicamente las acusaciones, calificándolas de difamación a través de canales oficiales, según AP News y San Antonio Express-News.
¿Qué impacto tiene en las acciones de Nvidia?
Según Bloomberg.com, las acciones de la empresa subieron pese a las turbulencias, reflejando una reacción mixta del mercado.
¿Ha hablado Jensen Huang sobre el caso?
Hasta el momento, no se han publicado declaraciones directas del CEO sobre las acusaciones o la investigación interna.
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