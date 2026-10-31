Por qué creer que la IA tiene conciencia y sentimientos puede ser catastrófico

Posteriormente, las informaciones de Atresmedia y PwC añadieron matices corporativos y éticos al abordar la actualización de la política de uso de Anthropic. Esta normativa prohíbe el maltrato a la IA y analiza lo que la empatía artificial refleja sobre los usuarios, transitando desde la ética del modelo hacia la gobernanza corporativa.

En cuanto a las discrepancias y posturas en la cobertura, EL PAÍS introdujo una perspectiva crítica a través de una columna titulada 'Contra lo robóticamente correcto', contrastando con los análisis corporativos y técnicos enfocados en las normas de uso y el debate sobre la sensibilidad artificial.