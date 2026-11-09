Nvidia investigará a su CEO, Jensen Huang, por preocupaciones relacionadas con inteligencia extranjera
Nvidia investiga a su director ejecutivo, Jensen Huang, por una presunta operación de espionaje vinculada a China.
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El resumen
La pesquisa surge a raíz de informes que señalan que el ejecutivo pudo haber sido blanco de los servicios de inteligencia chinos mediante una relación extramatrimonial con una supuesta espía. Las coberturas coinciden en la existencia de la investigación corporativa en torno al director ejecutivo y la presunta vinculación con una red extranjera.
Los detalles específicos sobre los hallazgos de la investigación interna no figuran en las publicaciones actuales. La cobertura tampoco especifica el periodo en el que habría ocurrido la supuesta relación ni la identidad oficial de la persona señalada.
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Cobertura (5)
- Nvidia investiga si su director ejecutivo fue blanco de espionaje chino en una relación extramatrimonial France 24 · hace 10 h
- Nvidia investiga informes de que China apuntó al CEO Jensen Huang con espía con la que tuvo romance LancasterOnline · hace 10 h
- Nvidia investiga informes de que inteligencia china apuntó al CEO Jensen Huang San Antonio Express-News · hace 10 h
- Nvidia investiga presunto espionaje de China a su ejecutivo Jensen Huang Yahoo · hace 10 h
- Nvidia abre una investigación a su consejero delegado sobre su relación con una presunta espía china EL PAÍS · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Quién es investigado por Nvidia?
El director ejecutivo y consejero delegado de la empresa, Jensen Huang.
¿Cuál es el motivo de la investigación?
Informes sobre un presunto espionaje de inteligencia china a través de una relación extramatrimonial.
¿Qué fuentes informan sobre el caso?
Medios internacionales como France 24, EL PAÍS y Yahoo, entre otros.
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