Nvidia investigará a su CEO, Jensen Huang, por preocupaciones relacionadas con inteligencia extranjera

La pesquisa surge a raíz de informes que señalan que el ejecutivo pudo haber sido blanco de los servicios de inteligencia chinos mediante una relación extramatrimonial con una supuesta espía. Las coberturas coinciden en la existencia de la investigación corporativa en torno al director ejecutivo y la presunta vinculación con una red extranjera.

Los detalles específicos sobre los hallazgos de la investigación interna no figuran en las publicaciones actuales. La cobertura tampoco especifica el periodo en el que habría ocurrido la supuesta relación ni la identidad oficial de la persona señalada.