El abogado de Jáuregui Moreno denuncia: "Existe una grave violación al derecho de defensa"

La detención ha movilizado a su equipo legal, quienes realizaron visitas durante la semana al centro penitenciario para evaluar su situación jurídica. Infobae y diversos medios documentan las acusaciones de su abogado sobre las restricciones procesales, mientras que Quadratín Michoacán reporta que todavía no existe una resolución formal sobre las apelaciones presentadas y que el equipo legal no ha confirmado la tramitación de un nuevo amparo.

La evolución del caso dependerá de los resolutivos judiciales pendientes respecto a las apelaciones y de las acciones legales que sus representantes decidan emprender para revertir las presuntas restricciones a su defensa técnica.