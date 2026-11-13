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El abogado de Jáuregui Moreno denuncia: "Existe una grave violación al derecho de defensa"

La detención del ex fiscal César Jáuregui en El Altiplano genera tensiones legales y denuncias de violaciones a la defensa.

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  • Clave informativa: El abogado de Jáuregui Moreno denuncia: "Existe una grave violación al derecho de defensa"
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El resumen

La detención ha movilizado a su equipo legal, quienes realizaron visitas durante la semana al centro penitenciario para evaluar su situación jurídica. Infobae y diversos medios documentan las acusaciones de su abogado sobre las restricciones procesales, mientras que Quadratín Michoacán reporta que todavía no existe una resolución formal sobre las apelaciones presentadas y que el equipo legal no ha confirmado la tramitación de un nuevo amparo.

La evolución del caso dependerá de los resolutivos judiciales pendientes respecto a las apelaciones y de las acciones legales que sus representantes decidan emprender para revertir las presuntas restricciones a su defensa técnica.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Dónde se encuentra recluido César Jáuregui?

Se encuentra en el penal de El Altiplano, donde cumple tres semanas de reclusión.

¿Qué denuncia la defensa legal de Jáuregui?

Su abogado denunció públicamente la existencia de una grave violación al derecho de defensa.

¿Cuál es el estatus de sus apelaciones?

Los reportes indican que aún no hay una resolución sobre sus apelaciones y la defensa no ha confirmado un nuevo amparo.

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