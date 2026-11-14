De Jong abandona la concentración de Países Bajos: se confirmó el motivo

La salida de Frenkie de Jong de la concentración de la selección de Países Bajos ha encendido las alarmas en el FC Barcelona ante el regreso de una nueva lesión a la plantilla dirigida por Hansi Flick. La baja del centrocampista se produce debido a lo que se ha catalogado oficialmente como leves molestias físicas, un motivo que motivó su ausencia para el enfrentamiento contra Alemania.

Mientras medios como COPE recogen las declaraciones de Xavi Hernández señalando que el cambio se debió a molestias y confiando en su disponibilidad para el próximo partido, otras coberturas como las de Sports Illustrated y Goal.com recalcan la preocupación latente en el club catalán por el estado físico del jugador.