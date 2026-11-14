De Jong abandona la concentración de Países Bajos: se confirmó el motivo
Frenkie de Jong abandona la concentración de Países Bajos y genera alarma en el FC Barcelona.
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El resumen
La salida de Frenkie de Jong de la concentración de la selección de Países Bajos ha encendido las alarmas en el FC Barcelona ante el regreso de una nueva lesión a la plantilla dirigida por Hansi Flick. La baja del centrocampista se produce debido a lo que se ha catalogado oficialmente como leves molestias físicas, un motivo que motivó su ausencia para el enfrentamiento contra Alemania.
Mientras medios como COPE recogen las declaraciones de Xavi Hernández señalando que el cambio se debió a molestias y confiando en su disponibilidad para el próximo partido, otras coberturas como las de Sports Illustrated y Goal.com recalcan la preocupación latente en el club catalán por el estado físico del jugador.
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Cobertura (6)
- Nuevos problemas: una estrella del Barcelona regresa lesionada a la plantilla de Flick Yahoo · hace 4 h
- Xavi Hernández señala que el cambio de Frenkie de Jong fue por molestias, pero cree que estará disponible para el siguiente partido COPE · hace 4 h
- Nuevos problemas: una estrella del Barcelona regresa lesionada a la plantilla de Flick Goal.com · hace 4 h
- Alarma en el FC Barcelona: ¿Se volvió a lesionar Frenkie de Jong? Sports Illustrated · hace 4 h
- Frenkie de Jong causa baja ante Alemania por "leves molestias físicas" ESPN Deportes · hace 4 h
- De Jong abandona la concentración de Países Bajos: se confirmó el motivo DIEZ.HN · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Por qué abandonó Frenkie de Jong la concentración?
Abandonó la concentración de Países Bajos debido a leves molestias físicas.
¿Contra qué selección causa baja?
Causa baja para el partido contra Alemania.
¿Qué equipo muestra preocupación por su estado?
El FC Barcelona muestra alarma ante el regreso de una estrella lesionada a la plantilla.
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