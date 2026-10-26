Duro golpe para Flick: lo pierde por siete semanas tras caer en el Clásico
Siete semanas de baja enfrenta el Barcelona tras confirmarse la lesión de Xavi Espart en el Clásico.
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El resumen
Un periodo de baja estimado en siete semanas enfrenta el defensa Xavi Espart tras sufrir una lesión en el tobillo a raíz de una entrada de Aurelien Tchouameni durante el encuentro contra el Real Madrid, según confirman medios como MARCA, Yahoo y ESPN Deportes. La baja representa un golpe significativo para el esquema de Hansi Flick en la Ciutat Esportiva, afectando la línea defensiva del club azulgrana y generando interrogantes sobre el tiempo de recuperación de los lesionados, tal como señalan las coberturas de SPORT y Crónica Global.
La cobertura no especifica aún los partidos exactos que se perderá el jugador, aunque los reportes señalan que su ausencia se prolongará hasta diciembre o el próximo año.
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Cobertura (11)
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Respuestas rápidas
¿Quién causó la lesión de Xavi Espart?
Aurelien Tchouameni, tras una dura entrada durante el Clásico.
¿Cuánto tiempo estará de baja el jugador?
Estará de baja por un periodo estimado de siete semanas, extendiéndose hasta diciembre o el año que viene.
¿Qué parte del cuerpo resultó afectada?
El tobillo.
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