Duro golpe para Flick: lo pierde por siete semanas tras caer en el Clásico

Un periodo de baja estimado en siete semanas enfrenta el defensa Xavi Espart tras sufrir una lesión en el tobillo a raíz de una entrada de Aurelien Tchouameni durante el encuentro contra el Real Madrid, según confirman medios como MARCA, Yahoo y ESPN Deportes. La baja representa un golpe significativo para el esquema de Hansi Flick en la Ciutat Esportiva, afectando la línea defensiva del club azulgrana y generando interrogantes sobre el tiempo de recuperación de los lesionados, tal como señalan las coberturas de SPORT y Crónica Global.

La cobertura no especifica aún los partidos exactos que se perderá el jugador, aunque los reportes señalan que su ausencia se prolongará hasta diciembre o el próximo año.