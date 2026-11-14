Video viral de Mariah Carey en Brasil desata preocupación entre sus seguidores

Los seguidores de Mariah Carey en Brasil enfrentan la incertidumbre tras la difusión de imágenes que muestran a la artista con dificultades para caminar durante su actual gira. Las publicaciones en redes sociales han encendido las alertas sobre su estado de salud, convirtiendo el registro audiovisual en un fenómeno viral.

La situación se desprende de un video captado en territorio brasileño que muestra a la cantante en un momento de aparente limitación física al desplazarse. Diversos medios internacionales y portales de estilo de vida han recogido las imágenes, reflejando el impacto inmediato que el registro ha tenido entre sus admiradores.

La cobertura actual se limita a registrar la existencia de las imágenes y la reacción de los seguidores, sin que hasta el momento existan comunicados oficiales que detallen las causas de estas dificultades o el estado de salud de la intérprete.